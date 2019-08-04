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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.08.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler

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İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler

Çin ve Tayland menşeli "yalnız plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri"nin ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, "yalnız plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri"ne yönelik yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Çin ve Tayland menşeli ürünlerin ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Ayrıca, kurulun kararıyla Çin, Hindistan ve Malezya menşeli "diğerleri, poliesterlerden" başlığı altındaki ipliklere yönelik yapılan inceleme sonucunda, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Kurul kararıyla, incelemeler sonucunda Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ürününe yönelik de nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Öte yandan, Çin menşeli "sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri", "diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri" ile "yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat" (battaniye) yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı saptanarak, bu ürüne yönelik dampinge karşı önlemin sona ermesi kararlaştırıldı.

Ayırca, "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)" ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu çerçevede, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

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