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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.08.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

İthalatta gümrük vergilerinde değişiklik yapıldı

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İthalatta gümrük vergilerinde değişiklik yapıldı

Bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.

 Çok katlı iplikler ve ayçiçeği tohumunun da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

İlk kararla bazı ülkelerden ithal edilen ayçiçeği tohumu için gümrük vergisi oranları yeniden düzenlendi. 

Buna göre, Malezya, Güney Kore ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden ithal edilen ayçiçeği tohumunda 31 Ocak 2020'ye kadar uygulanacak gümrük vergisi oranı yüzde 20'den 27'ye yükseltildi. 

Söz konusu ürünün Bosna Hersek'ten ithaline gümrük vergisi uygulanmayacak. Ürünün Singapur'dan ithalinde ise bu yıl sonunda kadar yüzde 16,8, 1 Ocak-31 Ocak 2020 tarihlerinde yüzde 13,5 gümrük vergisi alınacak. 

Diğer bir kararla çok katlı iplik ithalatına yüzde 5 ve 8 oranlarında ilave gümrük vergisi getirilirken, Avrupa Birliği üyesi ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülke menşeli eşyalar ek vergiden muaf tutuldu. 

Üçüncü kararla gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen maddelerin Kosova'dan ithalinde gümrük vergisi ve toplu konut fonu alınmayacak. 

Kosova menşeli mallar için, ilave gümrük vergisi de uygulanmayacak. Bu karar, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek. 

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