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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
12.04.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

‘İthal içki kralı’ hacizlere karşı korumaya alındı

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‘İthal içki kralı’ hacizlere karşı korumaya alındı

Türkiye’nin önde gelen içki ithalatçılarından bT Pazarlama AŞ, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 41 milyon liraya yakın borcu olan şirketi hacizlere karşı korumaya aldı, üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti atandı.

AYNI zamanda İstanbul’un gözde eğlence mekânı Sorti’nin de eski ortaklarından Burak Türeci, bir kez daha mahkemeden ‘koruma’ talep etti. Şirket adına, İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne 3 Nisan günü başvuruda bulunuldu. İflas ertelemenin kaldırılması sonrası yerine gelen ‘Kurtarma Anlaşması’ talep edilen şirketin faaliyetlerini yürütülmesi için mahkemeden süre talep edildi.

BORCU 41 MİLYON LİRAYI YAKIN
Mahkemeye yapılan başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre şirketin 40 milyon 881 bin 283 lira borcu bulunuyor. Söz konusu borca karşılık şirket varlıklarının değeri ise 26 milyon 765 bin 592 lira. Mahkeme, yapılan başvuru ve sunulan konkordato projesi sonrası 6 Nisan günü kararını verdi. Mahkeme, 11.5 milyon lira sermayeli B.T. Satış Pazarlama ve Tic. AŞ (bT Pazarlama AŞ) için 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi.

HACİZLERE KARŞI KORUMA
Bu kararla birlikte, şirkete yönelik olası hacizler ihtiyati tedbir yolu ile durduruldu. Mahkeme, kararla birlikte 3 kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirdi.

KOMİSERLER TAKİP EDECEK
Geçici komiser heyeti, şirket faaliyetlerinin gözetimi ve sunulan projenin tamamlanmasına katkıda bulunacak. bT Pazarlama için iki yıl önce de iflas erteleme talebinde bulunulmuş, şirkete yönelik tedbir kararı verilerek kayyum atanmıştı.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN OYUNCULARINDAN
16 yıl önce kurulan bT Pazarlama, içki ithalatında pazarın önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Şirket, dünyaca ünlü bir dizi içki markasının Türkiye temsilcisi konumunda… Bir dönem eski adı Laila olan gözde eğlence mekanı Sorti’nin de ortağı olan Türeci, Margaux ismi ile de restoran açmıştı. Türeci, kısa süre sonra Sorti’deki ortaklığını bitirdi Margaux’u ise kapattı.

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