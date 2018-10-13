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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
13.10.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

‘İthal görünümlü merdiven altı ürünler tehlike saçıyor’

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‘İthal görünümlü merdiven altı ürünler tehlike saçıyor’

Gıda, giyim ve elektronik başta olmak üzere taklit ürünlerin yoğun olduğu bir diğer sektör de kozmetik ürünleri. Uzmanlar, ithal görünümlü merdiven altı ürünlere karşı tüketicileri uyarıyor.

ACVİT Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, belgesiz ithal ürünlerin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Çetin’in verdiği bilgiye göre, kozmetik ürün ambalajlarında, TOBB’den alınmış barkod numarası, ürün sahibinin adresi, unvanı, üretim tarihi-son kullanma tarihi, internet sitesi ve telefon numarası yazması şart. Sektörde belli bir noktaya gelen firmaların, bakanlıkların gerekli kıldığı tüm belgeleri edindiğini aktaran Çetin “İthal görünüm verilen merdiven altı ürünler insan sağlığını tehlikeye atarken, yüksek fiyatlarda bile alıcı bulabiliyor. Ürün alma noktasında tüketicinin çok dikkatli olunması gerekiyor” dedi.

SAHTE ETİKET BASIYORLAR
Daha önce, ithal ürünlere karşı tüketicileri uyardıkları hatırlatmasında bulunan Çetin “Şimdi, İtalya, Fransa ve Rusya gibi ülkelerde üretilmiş gibi etiket basılan ürünlerle insanlar kandırılmaya çalışılıyor. Her üründe yazılan bilgiler doğru değil. Merdiven altı üretilen bu ürünlere karşı hem insanların daha bilinçli hareket etmesi hem de kamunun önlemlerini sıklaştırmasını arzu ediyoruz”  şeklinde konuştu.

ÜÇ YILI GEÇMİŞSE ALMAYIN
Çetin, alınan üründe ilk olarak son kullanma tarihine bakılması gerektiğini kaydederek “Ürün, ortalama raf ömrü 3 yılı geçmişse almayın. Ayrıca ambalaj üzerinde içindekiler kısmında hammaddelerin belirtilmesi şart. İçerik kısmında yazılan hammaddeler ile ürün içeriği aynı olması şart. Mutlaka içerik kısmını okuyunuz. Zararlı bir hammadde var ise o ürünü almayın” uyarısında bulundu.

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