İthal ete 8 milyar ödendi
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in sorularına yanıt veren Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal canlı hayvan ile karkas ve kemiksiz ete son 8 yılda, 7 milyar 919 milyon 549 bin lira ödendiğini açıkladı.
CHP’li Sertel, üyesi bulunduğu KİT Komisyonunda, ESK’nın hesaplarının görüşüldüğü toplantıda Türkiye’nin canlı hayvan ve et ithalatını sordu. ESK’dan verilen yanıta göre, 2010 yılından itibaren son sekiz yılda Türkiye’nin, 1 milyon 485 bin 298 adet büyükbaş, 406 bin 821 adet küçükbaş olmak üzere toplamda 1 milyon 892 bin 119 canlı hayvan ithalatı yapıldı. Türkiye’nin canlı hayvan ithalatı için ödediği paranın miktarı ise 6 milyar 215 milyon 213 bin TL oldu.
102 BİN TON ET
Canlı hayvan ithalatının yanında son yıllarda artan oranda et ithalatına da yönelen Türkiye’de, son sekiz yılda 80 bin 463 ton karkas, 21 bin 679 ton kemiksiz sığır eti olmak üzere toplamda 102 bin 142 ton et ithal edilirken bunun karşılığında 1 milyar 704 milyon 366 bin TL ödendi. Böylece Türkiye’nin son sekiz yıldaki büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan ithalatı 1 milyon 892 bin 119 adet olurken, çeşitli ülkelere ödenen para miktarı ise 7 milyar 919 milyon 549 bin TL’ya ulaştı.
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