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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

İthal edilen gübrenin yarısı Mardin'de üretilecek

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İthal edilen gübrenin yarısı Mardin'de üretilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bin 500 kişiye istihdam sağlayan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

 

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, beraberinde Mardin Valisi Mustafa Yaman, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile "Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 1,2 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilen ve bin 500 kişinin istihdam edildiği Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. 

Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, Mardin'e bakanlık olarak yürüttükleri projeleri yerinde görmek için geldiğini söyledi. 

Mardin için büyük önem taşıyan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde inceleme yapma fırsatı bulduğunu vurgulayan Turhan, buradaki fosfatın yanı sıra ülkenin farklı yerlerindeki madenlerde çıkan atık maddelerin de fabrikada işlenerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi. 

"YILDA 600 MİLYON DOLARLIK MAMULÜ KAZANDIRMIŞ OLUYOR"

Bakan Turhan, söz konusu fabrikadaki gübre üretiminin ülke ekonomisine sağlıyacağı katkıya değinerek, şöyle konuştu: 

"Dışarıdan döviz verip ithal ettiğimiz gübrenin yüzde 50'si bu tesiste üretilecek. Bunun değeri yaklaşık 360 milyon dolar. Yine diğer maden üretilen tesislerdeki atık malzemenin bir kısmının içindeki bakır, kobalt, gümüş ve demir gibi önemli metaller de bu tesiste sanayiye kazandırılıyor olacak ki; bunun da değeri yıllık yaklaşık 270 milyon dolar seviyesinde. Biz bu metalleri de yine yurt dışından alıyoruz. Özetle bu tesis ülkemize yılda 600 milyon doların üzerinde bir ithal malı, mamulü kazandırmış oluyor. Diğer yandan da atık olarak çevreye zararı olacak her türlü malı burada işleyerek mamul haline getiriyor. Döviz girdisi sağlıyor bir yerde." 

Turhan, tesise işlenecek ürünlerin taşınmasını sağlayacak demir yolunun da yıl sonu hizmete gireceğini kaydetti. 

Bakan Turhan, daha sonra fabrikayı gezerek, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'den üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

 

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