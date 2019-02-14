İthal ‘cep’e yüzde 50 ÖTV yetkisi
TBMM’ye dün sunulan yasa teklifiyle kitap, gazete ve dergideki KDV sıfırlanırken, yüksek fiyatlı telefona da yüzde 50 ÖTV uygulanmasının yolu açılıyor.
Teklifin kısa süre içinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle birlikte cep telefonları, matrahı bin 200 TL’ye kadar olanlar, matrahı 2 bin 400 TL’ye kadar olanlar ve diğerleri diye üçe ayrılırken; telefondaki özel tüketim vergisinin yüzde 50’ye kadar çıkarılabilmesi için de yetki alınıyor. Bu yetkinin yüksek fiyatlı ve ithal edilen telefonlar için kullanılması bekleniyor. Bu vergi matrahlarının alt ve üst sınırları dörtte birine kadar indirilebilecek veya dört katına kadar artırılabilecek. Teklifle çeşitli afetler nedeniyle ertelenmiş olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.
ENGELLİ YARDIMLARI
Engellilere ve engelli yakınlarına “engelli bakımı” için verilen yardımlarda, kişi başına düşen aylık gelire bakılıyordu. Geçen yıl emekliler için başlatılan bayramlarda ikramiye verilmesi uygulamasıyla hanelerdeki gelir otomatikman artınca bazı engelli yakınlarının maaşları kesilmişti. Yapılacak düzenlemeyle artık bayram ikramiyeleri gelir hesabında kullanılmayacak. Geçen yıl bu gerekçeyle kesilen yardımlar da, geriye dönük olarak ödenecek.
KİTABA KDV İSTİSNASI
Basılı kitap ve süreli yayınlar KDV’den muaf olacak. Küçükleri Muzur Neşriyattan Koruma Kanunu kapsamında poşetlenerek satılan yayınlar ise bu kapsamda olmayacak. Ayrıca teklifle Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştiriliyor.
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