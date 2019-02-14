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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İthal ‘cep’e yüzde 50 ÖTV yetkisi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
İthal ‘cep’e yüzde 50 ÖTV yetkisi

TBMM’ye dün sunulan yasa teklifiyle kitap, gazete ve dergideki KDV sıfırlanırken, yüksek fiyatlı telefona da yüzde 50 ÖTV uygulanmasının yolu açılıyor.

Teklifin kısa süre içinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle birlikte cep telefonları, matrahı bin 200 TL’ye kadar olanlar, matrahı 2 bin 400 TL’ye kadar olanlar ve diğerleri diye üçe ayrılırken; telefondaki özel tüketim vergisinin yüzde 50’ye kadar çıkarılabilmesi için de yetki alınıyor. Bu yetkinin yüksek fiyatlı ve ithal edilen telefonlar için kullanılması bekleniyor. Bu vergi matrahlarının alt ve üst sınırları dörtte birine kadar indirilebilecek veya dört katına kadar artırılabilecek. Teklifle çeşitli afetler nedeniyle ertelenmiş olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.

ENGELLİ YARDIMLARI

Engellilere ve engelli yakınlarına “engelli bakımı” için verilen yardımlarda, kişi başına düşen aylık gelire bakılıyordu. Geçen yıl emekliler için başlatılan bayramlarda ikramiye verilmesi uygulamasıyla hanelerdeki gelir otomatikman artınca bazı engelli yakınlarının maaşları kesilmişti. Yapılacak düzenlemeyle artık bayram ikramiyeleri gelir hesabında kullanılmayacak. Geçen yıl bu gerekçeyle kesilen yardımlar da, geriye dönük olarak ödenecek.

KİTABA KDV İSTİSNASI

Basılı kitap ve süreli yayınlar KDV’den muaf olacak. Küçükleri Muzur Neşriyattan Koruma Kanunu kapsamında poşetlenerek satılan yayınlar ise bu kapsamda olmayacak. Ayrıca teklifle Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştiriliyor.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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