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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Meltem Özgenç
24.09.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

İthal boğa spermi

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
İthal boğa spermi

Tarım Bakanlığı et ve süt kalitesini arttırmak için farklı ülkelerden boğa ve aygır spermi ithal edecek. Bakanlık, 36 farklı firmaya, 2018 yılı içinde 4 milyon 317 bin 783 doz dondurulmuş boğa spermi ve 96 doz aygır spermi ithalat izin verdi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, et ve süt kalitesini arttırmak için farklı ülkelerden 4 milyon 317 bin 783 doz dondurulmuş boğa spermi ile 96 doz aygır spermi ithal edilmesine izin verdi. Dünyanın farklı bölgelerinde verimi yüksek hayvanların sperma ve embriyoları ile başka ülkelerdeki verimi düşük hayvanlara gen aktarımı yapılıyor ve hayvanların verimi arttırılıyor. Bu yolla özürlü ve verimi düşük yavru üremesi büyük ölçüde azaltılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da 36 farklı firmaya, 2018 yılı içinde et ve süt kalitesini arttırmak için 4 milyon 317 bin 783 doz dondurulmuş boğa spermi ve 96 doz aygır spermi ithalat izin verdi. Boğa sperması, embriyo, damızlık hayvan, suni tohumlama malzemeleri gibi ürünler ABD, Kanada, Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya’dan ithal ediliyor.

AMAÇ VERİMİ ARTTIRMAK

Tarım ve Orman Bakanlığından Hürriyet’e yapılan bilgilendirmede ithal ve yerli sperma üretimiyle hedeflerinin ne olduğu şöyle anlatıldı: “Islahın öncelikli amacı, hayvanlardan elde ettiğimiz ekonomik değer taşıyan et, süt yapağı-kıl verimlerinin yetiştirici ve tüketici istekleri doğrultusunda, hayvan refahı kuralları kapsamında nitelik ve nicelik bakımından arttırılmasıdır. Islah çalışmalarında, istenilen verimlerin gelecek nesillere aktarılmasında suni tohumlama önemli bir uygulamadır. Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü, üreme ürünlerinin ‘Sperma, Ovum ve Embriyo’ üretimi ve ithalatındaki iş ve işlemler yapıyor. Üreme ürünü ithalatı, ülkemiz ile veteriner sağlık anlaşması olan ülkeler arasında gerçekleşmekte olup, etçi, sütçü ve kombine verim yönlü ırkların ithalatı yapılıyor.

6 MERKEZ BULUNUYOR

Yerli sperma üretimine ilişkin ülkemizde üçü özel sektör olmak üzere 6 adet sığır sperması üretim merkezi de bulunuyor. Buralarda Avrupa Birliği sağlık şartlarına uygun üretim yapılıyor. Bu üretim merkezlerinde sütçü, etçi ve kombine sığır ırklarının boğalarından yıllık ortalama 2 milyon doz sperma üretimi oluyor. Ülkemizde de etçi, sütçü ve kombine ırklarda istenilen özelliklere ilişkin sperma kullanılarak verim artışı sağlanıyor. Irklar ile ilgili Ar-Ge çalışmaları Bakanlığımıza bağlı enstitüler ile üniversiteler tarafından yapılıyor.

İthal boğa spermi

SAÇ BAKIMINDA DA KULLANILIYOR

DÜNYANIN çeşitli ülkelerinde, boğa sperminden saç bakımı da yapılıyor. Saçların köklerine iyice yedirilen sperm yüksek derecede protein ihtiva ediyor. Sperm saç diplerine ve saçlara sürüldükten sonra masajla iyice yediriliyor ve ardından şampuanla yıkanıyor. Daha sonra saçlar buhar banyosuna alınıp kurutuluyor. Boğa spermi kullanılmadan önce içindeki proteinlerin ölmemesi için donduruluyor.

EKSİ 196 SANTİGRAT DERECEDE TAŞINIR

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Talat Gözet, bu uygulamaya neden ihtiyaç duyulduğu ve nasıl uygulandığını Hürriyet’e anlattı. Boğa ve aygır spermlerinin eksi 196 santigrat derecede, sıvı nitrojen içerisinde depolanıp, saklanıp, taşındığını söyleyen Gözet şöyle devam etti: “Bunun haricinde 30 saniye dışarıda tutarsanız spermlerin hepsi ölür. Getirilen spermler örneklem yöntemi ile mikroskopta canlı mı değil mi diye zaten bakılır. Her zaman kuralına uygun olarak getirilir. Bir boğadan her seferinde 60’a yakın sperma elde edilir ve dondurulur. Bu da 60’a yakın yavru demektir. Veteriner hekimleri bu spermleri vücut ısısına yakın bir suda çözülmesini sağlayarak tohumlama tabancası ile direkt hayvanın rahminin içine bırakır. Hayvan yumurtlarsa istenilen gebelik elde edilir. Kaliteli et ve süt elde etmek için tüm dünyada uygulanan bir yöntemdir.”

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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