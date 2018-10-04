'İtalya'yı desteklemek ECB'ye düşmez'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi ve Finlandiya merkez bankası başkanı Olli Rehn, ECB'ye düşen rolün, İtalyan tahvil piyasasını desteklemek değil, euro bölgesinin tamamı için geçerli politikayı belirlemek olduğunu söyledi.
Rehn bugün akıldığı bir konferansta, "Yönetim kurulu her şeyden önce özellikle orta vadeli fiyat istikrarı açısından olmak üzere, en başta euro bölgesinin tümündeki gelişmeye bakar" dedi.
İtalyan tahvillerinde yaşanan satış dalgasından euro bölgesinin diğer üyelerinin etkilenmediğini söyleyen Rehn, İtalya'daki sorunların Portekiz, İspanya ve Yunanistan'da olduğu gibi diğer üye ülkelere de yayılabileceği kaygılarını önemsemediğini ifade etti.
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