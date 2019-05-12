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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.05.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

İtalya'nın bütçe açığı, AB'de sorun olmaya devam ediyor

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İtalya'nın bütçe açığı, AB'de sorun olmaya devam ediyor

Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, İtalya'nın bütçe açığından dolayı Avrupa Birliği (AB) ile İtalya arasındaki tansiyonun tekrar yükselebileceğine dair belirgin bir risk olduğunu söyledi.

AB'nin ekonomik tahminlerine göre, İtalya ve AB arasında tekrar bir gerilim ortaya çıkabilir. AB, ekonomik projeksiyonlarında, İtalya'nın bütçe açığının bu yıl yüzde 2,5'e, 2020 yılında da yüzde 3,5'e çıkacağı öngörüsünde bulundu. İtalya'nın bütçe açığı, geçen yılın sonunda da AB ve İtalya arasında gerilime neden olmuştu.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

AB'nin tahminleri göz önünde bulundurulduğunda, İtalya'nın AB'nin kurallarını çiğneyebileceğine dair yorumlar da söz konusu olabiliyor. AB'nin 2019 projeksiyonlarına göre, İtalya, AB ülkeleri içinde bu yıl en yavaş büyüyen ülke olacak.

AB'nin söz konusu projeksiyonlarının ardından Roma yönetimi ile Brüksel arasında hararetli tartışmaların tekrar başlaması bekleniyor. AB, 2019 taslak bütçesinin kurallarına uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle İtalya'ya yönelik olarak "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin sürecini başlatmıştı.

"ÜLKENİN BÜTÇE AÇIĞINDA MUHTEMELEN OLUMLU BİR GELİŞME YAŞANMAYACAK"
Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, AB'nin, İtalya'nın bütçe açığının 2019 yılında yüzde 2,5'e yükseleceği tahmininin İtalyan ekonomisinin zayıflığını yansıttığını ifade etti.

Allen, bütçe açığının gelecek yıl yüzde 3,5'e çıkacağı tahminine işaret ederek, bu tahminin, İtalyan hükümetinin ocak ayında katma değer vergisini artırmayacağı varsayılarak yapıldığını aktardı.

İtalyan hükümetinin katma değer vergisini artıracağı öngörüsünde bulunan Allen, vergi artırımının ertelenmesi durumunda bile hükümetin, bütçe açığının daha fazla artmasını engellemek için başka önlemler bulabileceğini söyledi.

İtalyan ekonomisinin ileriki yıllarda da zayıf seyredebileceğini ifade eden Allen, ülkenin bütçe açığında muhtemelen olumlu bir gelişme yaşanmayacağını ve AB'nin detaylı incelemesi altında olacağını kaydetti.

Allen, İtalya'nın bütçe açığından dolayı AB ile İtalya arasındaki tansiyonun tekrar yükselebileceğine dair belirgin bir risk olduğunu vurguladı.

"AB, İTALYA'YI DAHA GÜVENİLİR BİR BÜTÇE KONUSUNDA FAZLA KATI OLMADAN ZORLAYACAK"
ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte de İtalya'nın bütçe açığında bir bozulma olduğunu, bunun yavaş büyüme görünümünden kaynaklandığını ifade etti.

Houte, AB'nin İtalya ile ilgili tahmininin, sonbahar tahmininden daha kötü olmadığını belirterek, AB'nin, İtalya'yı bütçesini düzeltme planlarından dolayı takdir etmesi gerektiğini söyledi.

AB'nin İtalya'yı daha güvenilir bir bütçe konusunda fazla katı olmadan zorlayacağını vurgulayan Houte, İtalyan politikacıların Avrupa Parlamentosu seçimlerinde önemli bir rol oynayacağını, özellikle Lig Partisi'nin bu seçimde iyi bir sonuç elde edebileceğini savundu.

Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin, eylül ayında ya da bu yıldan sonra pozisyonunu güçlendirmek için parlamento seçimi çağrısında bulunabileceğini ifade eden Houte, seçimlerden dolayı 2020 bütçesinin ertelenebileceğini söyledi. Houte, böyle bir durumun İtalyan tahvillerinde yükselişe sebep olabileceğini de kaydetti. 

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