İtalyan Fiat’ı dünyada Tofaş kurtardı

Fiat, 2017 yılında hem Türkiye’deki satışların hem de Tofaş tarafından Bursa’da üretilen Egea/Tipo Ailesi’nin gücüyle dünyada yüzde 1.1 büyüyerek 1 milyon 520 bin adede ulaştı. Türkiye, Fiat’ın dünyada 3’üncü, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ise ikinci büyük pazarı oldu.
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