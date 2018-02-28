İtalyan Fiat’ı dünyada Tofaş kurtardı

Fiat, 2017 yılında hem Türkiye’deki satışların hem de Tofaş tarafından Bursa’da üretilen Egea/Tipo Ailesi’nin gücüyle dünyada yüzde 1.1 büyüyerek 1 milyon 520 bin adede ulaştı. Türkiye, Fiat’ın dünyada 3’üncü, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ise ikinci büyük pazarı oldu.

İTALYAN otomotiv devi Fiat’ın 2017 yılında global satışları yüzde 1.1 artarak 1 milyon 520 bin adede ulaştı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN