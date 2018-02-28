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İtalyan bankacı Türk şirkete hesap açmadı

Hürriyet Haber
28.02.2018 - 06:52 | Son Güncelleme:

İtalya'da bir bankadan hesap açılması için başvurusu yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na banka müdiresi "Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz" yanıtını verdi.

DAMAT, Damat's, Tween markalarını bünyesinde bulunduran, dünyada da ismi tanınan Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İtalya'da Türk olduğu için hesap açtıramadığını söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Orakçıoğlu, İtalya'da hesap açtırmak için başvurdukları banka müdiresinin "Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz" ifadelerini kullanarak kendilerine hesap açmadığını açıkladı.

'İTALYA'NIN İHRACATINI ARTIRIYORUZ'

Bunun üzerine Yapı Kredi'nin ortağı UniCredit'in üst düzey yöneticisinin araya girdiğini dile getiren Orakçıoğlu, "İtalya'nın ihracatını yüzde 85 artıran bir firma olarak hesap açılmamış olmasının arkasında Türk olmamız yatıyordu. Ama sıkıntıyı UniCredit çözdü, ilgili banka müdiresi de görevden alındı" diye konuştu. Engellerin bununla da bitmediğini ifade eden Orakçıoğlu, "Türk dekorasyon ekibimize Almanya vize vermedi, mağazanın açılışı gecikti. Madrid'de mağaza için kiraladığımız yerin mal sahibi, Türk olduğumuzu öğrenince 3 ay bizi oyaladı, 5 yıllık kirayı peşin istedi ama biz geri adım atmadık. Madrid'de daha iyi bir mağaza bulduk. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde engellerle karşılaşıyoruz ama bu bizi yıldırmak bir yana daha da hırslandırıyor" diye konuştu.

Geçen yıl 600 milyon lira ciro yaptıklarını, bu yıl ise hedeflerinin 750 milyon lira olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, "Bu ciroyu yüzde 70 ihracat artışıyla gerçekleştireceğiz. 500 kişiye de ek istihdam sağlayacağız" dedi.

 

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Etiketler: Italya , Kredi
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