İtalya’dan, Kastamonu Entegre’ye ödül
Hayat Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kastamonu Entegre, İtalyan Ticaret Odası tarafından ödüllendirildi. Marka, bu ülkedeki yatırımları nedeniyle ödüllendirilirken, gecede İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini ve İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı hazır bulundu.
KASTAMONU Entegre CEO’su Haluk Yıldız törende yaptığı konuşmada konuşmada, İtalya’da yüzde 20 pazar payı hedeflediklerini kaydetti.
İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi satın alarak üretim haritasını genişleten Kastamonu Entegre, yatırımlarından ötürü “İtalya’daki En Büyük İki Türk Yatırımcı”dan biri oldu. İtalyan Ticaret Odası tarafından verilen ödül, Pera Palace’ta İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini ve eşi Giovanna Manzini, İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı’nın ev sahipliğindeki gala gecesinde takdim edildi. Türkiye’nin sanayi ve ticaret odalarından üst düzey katılımın gerçekleştiği geceye, Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.
YURT DIŞI PAZARLARDA BÜYÜMEYE ODAKLANACAĞIZ
İtalya’daki tesislere ilk etapta 180 milyon USD tutarında yatırım yaptıklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, ikinci etap tamamlandıktan sonra toplamda 800 bin m3/yıl kapasiteye sahip tesisleri devreye girdiğinde İtalya’da %20 pazar payı hedeflediklerinin altını çizdi. Bu tesislerde %100 geri dönüşümlü hammadde kullanarak, başta İtalya olmak üzere Avrupa mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretimi yapacaklarını belirten Yıldız, yeni yatırımlarla birlikte yurt dışındaki yatırımlarının tutarının 1 milyar USD’yi aştığını ve 2019 yılında yurt dışı pazarlarda büyümeye odaklandıklarını söyledi.
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