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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
24.12.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

İtalya’dan, Kastamonu Entegre’ye ödül

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İtalya’dan, Kastamonu Entegre’ye ödül

Hayat Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kastamonu Entegre, İtalyan Ticaret Odası tarafından ödüllendirildi. Marka, bu ülkedeki yatırımları nedeniyle ödüllendirilirken, gecede İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini ve İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı hazır bulundu.

KASTAMONU Entegre CEO’su Haluk Yıldız törende yaptığı konuşmada konuşmada, İtalya’da yüzde 20 pazar payı hedeflediklerini kaydetti.

İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi satın alarak üretim haritasını genişleten Kastamonu Entegre, yatırımlarından ötürü “İtalya’daki En Büyük İki Türk Yatırımcı”dan biri oldu. İtalyan Ticaret Odası tarafından verilen ödül, Pera Palace’ta İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini ve eşi Giovanna Manzini, İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı’nın ev sahipliğindeki gala gecesinde takdim edildi. Türkiye’nin sanayi ve ticaret odalarından üst düzey katılımın gerçekleştiği geceye, Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.  

YURT DIŞI PAZARLARDA BÜYÜMEYE ODAKLANACAĞIZ

İtalya’daki tesislere ilk etapta 180 milyon USD tutarında yatırım yaptıklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, ikinci etap tamamlandıktan sonra toplamda 800 bin m3/yıl kapasiteye sahip tesisleri devreye girdiğinde İtalya’da %20 pazar payı hedeflediklerinin altını çizdi. Bu tesislerde %100 geri dönüşümlü hammadde kullanarak, başta İtalya olmak üzere Avrupa mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretimi yapacaklarını belirten Yıldız, yeni yatırımlarla birlikte yurt dışındaki yatırımlarının tutarının 1 milyar USD’yi aştığını ve 2019 yılında yurt dışı pazarlarda büyümeye odaklandıklarını söyledi.

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