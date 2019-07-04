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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.07.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

İtalya, AB disiplin sürecini atlattı

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İtalya, AB disiplin sürecini atlattı

Avrupa Birliği, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından disiplin süreci başlatmama kararı aldı.

AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.  Toplantıda, yüksek kamu borcu nedeniyle İtalya'ya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusu görüşüldü. 

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "AB Komisyonu, İtalya'ya bu aşamada borçlarından ötürü aşırı açık prosedürü başlatılması gerekmediği sonucuna vardı." dedi. 

İtalya'nın yılın ikinci yarısındaki bütçe uygulamalarını yakından takip edeceklerinin altını çizen Moscovici, İtalya'nın 2020 taslak bütçe planını 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunması gerektiğini, bu bütçeyi de çok dikkatli şekilde değerlendireceklerini kaydetti. 

HAZİRAN'DA DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILMASI ÖNERİLMİŞTİ

AB Komisyonu, haziranda İtalya'nın yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem almadığı gerekçesiyle disiplin süreci başlatılmasını önermişti. 
İtalya, kamu harcamalarını azaltacak ve gelirlerini arttıracak tedbirler alacağını açıklamıştı. 

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ını geçmemesi şartı bulunuyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin, AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. 
Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor. 

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın kamu borcu, mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 132'sini aşıyor. 

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