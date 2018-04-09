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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
09.04.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

İşyerinde çalışanların eşlerine mesaj atan müdürün başına gelmeyen kalmadı

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İşyerinde çalışanların eşlerine mesaj atan müdürün başına gelmeyen kalmadı

Çalıştığı özel şirkette, işçilerin eşlerini arayıp, dedikodu yaptığı, ailelerin arasını açtığı iddia edilen müdür işten kovuldu. Mahkemenin işe iade ettiği müdüre Yargıtay'dan kötü haber geldi. "Dedikodu yapan müdür atılmayı hak etti" denildi.

Müdür olarak çalıştığı iş yerinde, işçilerin eşlerini telefonla arayıp, 'kocan falan çalışan kadınla samimi' benzeri dedikodu yaptığı iddia edilen kişi, işten atıldı. Antalya 3. İş Mahkemesinde işe iade davası açan müdür, feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istedi. Davalı şirket avukatı ise davacının yönetici konumunda olmasına rağmen iş yerinde sürekli dedikodu yapmak suretiyle huzursuzluk çıkardığını, çalışanların eşlerini arayıp onlarla, iş yerinde çalışan eşleriyle ilgili mahrem bilgileri paylaştığı ve aile faciasına yol açtığını iddia etti. Avukat, "Hatta bir çalışanın bu yüzden boşanma aşamasına geldiğini, davacının şirketin çalışma düzenini bozduğunu, davacının sözü edilen davranışları gerçekleştirirken şirket telefonundan SMS göndererek şirketin imkanlarını kullandığını unutmamak gerekir. Çalışanlara karşı küfürlü ve kaba cümleler sarf ettiğini, savunmasında da bu davranışlarını ikrar ettiğini, bu nedenlerle iş akdinin geçerli nedenle feshedildiğini belirtmek isterim" dedi.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Tarafları dinleyen mahkeme, iş akdinin feshine sebep olan olayları davalı işverenin ispatlayamamış olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket avukatı temyiz etti. Emsal bir karara imza atan Yargıtay, iş yerinde dedikodu yapan müdürün kovulmayı hak ettiğine dikkat çekti. Kararda, iş yerinde bölge müdürü olarak çalışan davacının iş akdinin, iş yerinde yaşananları çalışanların eşlerine iletmesi nedeniyle dedikodu ortamı oluşturarak iş yerinde huzursuzluğa yol açması, davacının sözü edilen davranışları gerçekleştirirken şirket telefonundan SMS göndererek şirketin imkanlarını kullanması ve çalışanlara karşı küfürlü ve kaba cümleler sarf etmesi nedeniyle geçerli nedenle feshedildiği hatırlatıldı. Davacının iş yerinde çalışanlara kaba ve küfürlü cümlelerle konuştuğu, mesajların şirket telefon hattından gönderildiği, dosya kapsamına göre davalı işverence ispatlanamadığına vurgu yapıldı. Kararda, "Bununla birlikte, dosyada bulunan davacının savunması, çok sayıda mesaj, mail ve davalı tanığı beyanından müdürün dedikodu yaptığı anlaşılmaktadır. Davacıyla sözü edilen çalışanların eşleri arasında aldatma-aldatmama, işten çıkarma-çıkarmama üzerine gece yarılarına kadar devam eden bir mail ve mesaj trafiği yaşandığı anlaşılmaktadır. Davacının toplam 11 sayfadan oluşan savunması ve davacı tarafça sunulan mesaj ve mail içerikleri ve fesih bildiriminde gösterilen sebeplerle birlikte değerlendirildiğinde, yaşanan bu olaylara; davacının davranışının sebep olduğu, olayların iş yerinde huzursuzluğa yol açtığı ve işleyişi bozduğu açıktır. Kaldı ki mahkemece, olay ve deliller tartışılmamış, olayın neden geçerli fesih nedeni oluşturmadığı gerekçelendirilmemiş, sadece davalının olayları ispat edemediği şeklinde soyut bir gerekçeyle karar verilmiştir. Oysa, dosya kapsamına göre işveren açısından bu ilişkinin yürütülmesinin çekilmez hale geldiği toplanan delillerle sabittir. Davalı işverenin biçimsel koşullara uygun şekilde iş akdini feshettiği görüldüğünden, mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına oy birliğiyle kesin olarak karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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