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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
10.04.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

İşyerinde bunu yapan yandı! Dizi şakası işinden etti

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İşyerinde bunu yapan yandı! Dizi şakası işinden etti

Çalıştığı iş yerinde herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen sırf yıllardır takip ettiği dizinin yeni bölümünü izlemek için sağlık raporu aldığı iddia edilen işçi, işten kovuldu. Yargıtay'a taşınan davanın sonucunda işten atılan işçinin dizi izlemek için rapor alacağı ifadesini 'şaka' amaçlısöylediği belirtilip, işçinin kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine hükmedildi.

Sırf dizi izlemek için rapor aldığı iddia edilen işçi, tazminatsız olarak kapı önüne konuldu. Kıdem ve ihbar tazminatını alamadan işten atılan işçi, 3. İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Açılan alacak davasında savunma yapan davalı işveren, davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etti. Mahkemenin davayı reddetmesiyle sarsılan işçi, kararı temyiz etti.

TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMEDİLDİ
Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay, sık sık rapor aldığı tespit edilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

''DİZİ İZLEMEK İÇİN RAPOR ALACAĞINI BEYAN ETTİ''
"Somut olayda, davacı hasta olduğu için rapor aldığını, ancak rapor almasından dolayı iş akdinin haksız nedenle fesh edildiğini iddia etmiştir. Davalı ise davacının sık sık uzun süreli raporlar aldığını ve bu durumun iş yerinde sorunlara neden olduğunu, ancak son aldığı raporda hafta tatili gününün değiştirilmemesi halinde izlemek istediği diziyi izleyemeyecek olması nedeni ile rapor alacağını beyan ettiğini ve ertesi gün rapor aldığını söylemiştir.

ŞAKA AMAÇLI SÖYLEMİŞ
İşçinin rapor almadan önce sağlıklı olduğunu bu davranışının iyi niyet kurallarına ve işverene sadakat borcuna aykırı bir davranış olması sebebi ile iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Davacının izin gününü Perşembe olarak değiştirmek istediğini çalışma arkadaşlarına söylediği ancak o gün izin günü olan arkadaşının izin gününü değiştirmek istemediği buna karşılık davacının izin günü değiştirilmez ise 'şaka' amaçlı sevdiği diziyi izlemek için rapor alabileceğini belirttiği anlaşılmaktadır. Davacının aldığı feshe sebebiyet veren sağlık raporunun aksi ispatlanamadığından işverence yapılan fesih haklı nedene dayanmamaktadır. Ancak davacının 2011 yılında 99 gün, 2012 yılında ise 111 gün rapor aldığı ve önceki yıllarda da yine dönem dönem raporlu olduğu, sık sık rapor almasından dolayı davacının çalışmış olduğu balık reyonunda işlerin aksadığı ve iş arkadaşlarının iş yüklerinin arttığı açıktır. Davacının bu eylemi, iş akışını olumsuz etkilediğinden fesih geçerli nedene dayanmaktadır. Geçerli nedenle iş akdinin işverence feshedilmiş olması karşısında davacının kıdem ve ihbar tazminatına dair taleplerinin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi hatalıdır. Karar oy birliği ile bozulmuştur.''

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