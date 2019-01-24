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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
24.01.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

İsviçreli Frachtbox Türkiye’de ofis açtı

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İsviçreli Frachtbox Türkiye’de ofis açtı

Merkezi Basel’de bulunan Frachtbox, yurtdışındaki ilk ofisini Türkiye’de açtı. Yük sahibi ve nakliyeciyi online platformda buluşturan Frachtbox, üyelerine ‘tek tık’la en ideal partneri bulmayı amaçlıyor. Şirket, komşu ülkelerin yanı sıra iki büyük Avrupa ülkesini de ilk etapta Türkiye’den yönetecek.

Geçen yıl Mayıs ayında üç ortakla İsviçre’de kurulan Frachtbox Global, kısa sürede hizmet ağını, başta tüm Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetleri’ne kadar geniş bir coğrafyaya yaydı. Şirketin bugün 1.5 milyar kullanıcıya ulaşma kapasitesi bulunuyor. Merkezi İsviçre’den sonra ilk ofisini Türkiye’de açan Frachtbox’un Almanya ve İspanya ofisleri de kuruluş aşamasında. Fransa ve İtalya ise şimdilik İstanbul’dan yönetilecek. Türkiye’deki ofisin başına uzun yıllardır lojistik sektöründe yöneticilik yapan Tülin Doğan getirildi.

MERSİN VE İZMİR’DE DE OFİS AÇACAK
Frachtbox Global’in bir yıl dolmadan hedeflerinin üzerinde bir başarı sağladığını aktaran Tülin Doğan, “Frachtbox, ilk yıl için müşteri hedefini 100 olarak belirlemişti. Ancak hedefini 6 ayda aştı ve 280 firmaya ulaştı. Türkiye ofisinin açılmasıyla şirketin büyümesi hızlanacak. Çünkü Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda ve güçlü bir lojistik potansiyele sahip” dedi. Tülin Doğan, 2019 yılı içerisinde İzmir ve Mersin’de de ofis açmayı planladıklarını söyledi.

Fachtbox olarak, yük sahipleri, nakliyeciler ve gümrükçülere hizmet verdiklerini belirten Doğan, güçlü teknolojik altyapıları sayesinde müşterileri için en uygun seçeneği, en uygun maliyet ve en hızlı şekilde sunduklarının altını çizdi. Doğan, üyelik şartlarını ve sistemin işleyişini ise şöyle anlattı: “Yıllık üyelik ücretini ödeyerek portalımıza dahil olan lojistik firmaları istediği rotayı ve fiyatı giriyor. Navlun teklifini istediği zaman güncelleyebiliyor. Müşteri, sınırsız sayıda rota ve hat için navlun teklifi verebiliyor. Sisteme sadece gerekli belgeleri olan ve referans olarak güvenli bulunan lojistik firmaları dahil edilebiliyor. Mesela A müşterisinin İstanbul’dan Hamburg’a yükü var… Frachtbox.com’a giriyor, fiyat sorgulaması yapıyor, lojistik firmalarından anında fiyat teklifi aldıktan sonra kendisi için en uygun olanını seçiyor ve direkt iletişime geçiyor.”

FİRMALARA AVRUPA’YA AÇILMA FIRSATI
Frachtbox’ın müşterilerine sunduğu avantajları anlatan Doğan, “Frachtbox, navlun arama motoru olarak lojistik ve navlun piyasasını hem şeffaflaştırıyor hem de kullanıcılara zaman ve maliyet avantajı sunuyor. Portalımız sayesinde lojistik ihtiyacı olanlar tanıdığı firmalara tek tek fiyat sormak ya da internetten hiç tanımadığı bir firma bulmak zorunda kalmıyor.

Müşteri zaman kaybetmeden anında istediği rota için en uygun teklifi alabiliyor. Ayrıca portalımız sayesinde üyemiz olan nakliyeci firmalara Avrupa’ya ve hizmet verdiğimiz diğer pazarlara açılma şansı sunuyoruz. Mesela A müşterisi İstanbul’da değil de Lizbon’da ikamet ediyorsa ve İstanbul-Hamburg arası haftalık yükü varsa Frachtbox sayesinde hem fiyat teklifi alıyor hem de İstanbul’da bulunan bir nakliyeciyi bulup ve taşımasını yaptırıyor. Böylece nakliyeci yurtdışında yeni bir müşteri kazanabiliyor. Lizbon’daki müşteri birkaç saniye içinde en iyi teklifi ve nakliyeciyi bulmuş oluyor. Frachbox, firmaların tanıtımına da büyük katkı sağlamış oluyor. Nakliyecinin bir diğer avantajı da bizim sayemizde personel ve maliyet tasarrufu yapmış olmaları. Çünkü şirketlerin satış ve pazarlama elemanlarının bu kadar kısa sürede bu kadar geniş bir coğrafyaya satış yapması neredeyse imkansız” diye konuştu.

 

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