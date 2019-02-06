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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
06.02.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

İsviçre, İran'la ticaret için yakınlaşmaya çalışıyor

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İsviçre, İran'la ticaret için yakınlaşmaya çalışıyor

ABD'nin yaptırımları nedeniyle yalnız kalan İran'a Avrupa'dan İsviçre el uzattı. İki ülke gıda ve tıbbi ticaret için ödeme kanalı kurmaya çalışıyor

İsviçre Hükümeti İran’la insani ticaretin sürdürülmesi için ödeme kanalı kurmaya çalışıyor.
 
Mekanizma, AB’nin hayata geçirdiği INSTEX’den farklı olacak. Mekanizmada tıbbi cihaz, ilaç ve gıda ürünleri bulunacak.
 
Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, İsviçre’nin İran Büyükelçisi Markus Leitner ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerde iyi bir ilerleme sağlandığını ama mekanizmanın henüz uygulamaya geçmediğini belirtti.
 
İsviçre, daha önceki yaptırımlar döneminde de benzer bir mekanizmayı hayata geçirmişti.
 
Büyükelçi Leitner, INSTEX mekanizmasındaki gibi yeni kurum değil, bir bankacılık kanalı oluşturmaya çalıştıklarını ama kanalın açılması için bir zaman veremeyeceğini ifade etti. Büyükelçi ayrıca, güvenli ve şeffaf bir bankacılık kanalı oluşturmak istediklerini, bu kanalın İran’daki belirli tedarikçilerle çalışılmasını öngördüğünü, önceki yaptırımlar döneminden farklı olarak yaptırımlara uyum konusunda ilave bazı önlemlerin de kanalın işleyişinde hayata geçirileceğini, kanalın INSTEX’le rekabet etme gibi bir amacının olmadığını ifade etti.
 
INSTEX ile kendi mekanizmaları arasındaki farka değinen Büyükelçi, INSTEX’in bankacılık işlemlerini en aza indirdiğini, kendi kanallarının ise insani ticarete odaklanan doğrudan bir bankacılık kanalı olduğunu ifade etti.

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