İsviçre, İran'la ticaret için yakınlaşmaya çalışıyor
ABD'nin yaptırımları nedeniyle yalnız kalan İran'a Avrupa'dan İsviçre el uzattı. İki ülke gıda ve tıbbi ticaret için ödeme kanalı kurmaya çalışıyor
İsviçre Hükümeti İran’la insani ticaretin sürdürülmesi için ödeme kanalı kurmaya çalışıyor.
Mekanizma, AB’nin hayata geçirdiği INSTEX’den farklı olacak. Mekanizmada tıbbi cihaz, ilaç ve gıda ürünleri bulunacak.
Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, İsviçre’nin İran Büyükelçisi Markus Leitner ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerde iyi bir ilerleme sağlandığını ama mekanizmanın henüz uygulamaya geçmediğini belirtti.
İsviçre, daha önceki yaptırımlar döneminde de benzer bir mekanizmayı hayata geçirmişti.
Büyükelçi Leitner, INSTEX mekanizmasındaki gibi yeni kurum değil, bir bankacılık kanalı oluşturmaya çalıştıklarını ama kanalın açılması için bir zaman veremeyeceğini ifade etti. Büyükelçi ayrıca, güvenli ve şeffaf bir bankacılık kanalı oluşturmak istediklerini, bu kanalın İran’daki belirli tedarikçilerle çalışılmasını öngördüğünü, önceki yaptırımlar döneminden farklı olarak yaptırımlara uyum konusunda ilave bazı önlemlerin de kanalın işleyişinde hayata geçirileceğini, kanalın INSTEX’le rekabet etme gibi bir amacının olmadığını ifade etti.
INSTEX ile kendi mekanizmaları arasındaki farka değinen Büyükelçi, INSTEX’in bankacılık işlemlerini en aza indirdiğini, kendi kanallarının ise insani ticarete odaklanan doğrudan bir bankacılık kanalı olduğunu ifade etti.
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