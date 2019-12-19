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Ekonomi
AA
19.12.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

İsveç negatif faizden çıktı

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İsveç negatif faizden çıktı

İsveç Merkez Bankası politika faizini yüzde 0'a yükselterek 5 yıllık eksi faiz politikasını sona erdirdi.

İsveç Merkez Bankası, beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 0'a çıkardı ve böylece ekonomideki yavaşlama ve küresel belirsizliğe rağmen beş yıldır devam eden eksi faiz politikasını sona erdirmiş oldu.

Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin yüzde 0'a yükseltilmesini bekliyordu.

İsveç Merkez Bankası politika faizini 2015 yılında eksi yüzde 0.10'a düşürdüğü zaman sıfırın altına düşüren ilk banka değildi ancak faizleri daha normal seviyelere getiren ilk banka oldu. Euro bölgesinde, Japonya, Danimarka, İsviçre ve Macaristan'da faizler ekside bulunuyor.

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