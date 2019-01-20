İstmarina’ya iki ödül
DAP Yapı’nın 250 milyon Euro yatırımla hayat geçirdiği ve profesyonel yönetim hizmetlerinin JLL Türkiye tarafından yürütüldüğü İstmarina AVM, dijital pazarlama alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Ava Digital Awards’dan iki ayrı ödüle layık görüldü.
İstmarina’nın açılış etkinlikleri kapsamında hayata geçen Dijital Akvaryum, ‘Dijital Pazarlama Kampanyası’ ve ‘İnteraktif Ziyaretçi Deneyimi’ kategorilerinde iki ayrı ‘Platinum ödül kazandı.
AVM Müdürü Melih Çevik konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Çocuklarımız için geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz bu proje ile dünyanın en saygın platformlarından biri olan Ava Awards’dan iki ayrı ödüle layık görülmek bizleri mutlu etti.
AVM’ler artık sadece alışveriş yapılan mekanlar değil, aynı zamanda ailelerin çocuklarıyla uzun ve keyifli vakitler geçirdiği birer yaşam merkezi haline geldi. Dijital Akvaryum ile her geçen gün daha fazla dijitalleşen bir dünyada referans niteliğinde platinum ödüllere sahip olmak, bizleri yeni projelerimiz ve etkinliklerimiz için cesaretlendiriyor” dedi.
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