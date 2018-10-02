İSTKA, yenilikçi projelere odaklanacak
İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için geliştirilen projeleri destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2010-2017 yılları arasında 569 milyon TL tutarında toplam 684 projenin hayata geçmesine öncülük yaptı.
BU yıl ve 2019’da toplam 124,9 milyon TL değerinde 89 projeye destek verecek olan İSTKA, yeni dönemde, yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanacak.
İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel alanda lider bir küresel kent olması için çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bu amaçla sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini ekliyor. İSTKA, bu kapsamda İstanbul’un kalkınmasına hizmet edecek projelerini paylaştı. Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, İBB Başkanı ve İSTKA Başkan Vekili Mevlüt Uysal ile Yönetim Kurulu Üyeleri İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, DEİK Başkanı Nail Olpak, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, TGTV Başkanı Hamza Akbulut katıldı. Toplantıda konuşan Vasip Şahin, ulusal ve yerel kaynakları bir araya getirerek ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla sürdürdükleri çalışmalarla İstanbul’un kalkınmasına yön veren lider bir kuruma dönüştüklerini söyledi.
YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIĞA 66,38 MİLYON TL BÜTÇE
İSTKA’nın kuruluşundan bu yana Mali Destek Programları ve Güdümlü projeler kapsamında 2010-2017 döneminde 569 milyon TL’lik 684 projeye destek verdiğini vurgulayan Şahin, “2018 ve 2019 yıllarında da 124,9 milyon TL değerinde 89 proje yürüteceğiz. Böylece 10 yılda 773 projeye 693,9 milyon TL’lik destek vererek Türkiye’nin göz bebeği olan İstanbul’umuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet etmiş olacağız” diye konuştu. Şahin, İSTKA olarak Mali Destek Programları kapsamında bu yıl ve 2019’da hayata geçirilecek projeler hakkında da şu bilgileri verdi:
“Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul, Çocuklar ve Gençler ile Girişimcilik Mali Destek Programları olmak üzere 124,9 milyon TL bütçeli 89 projeyi hayata geçireceğiz. Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 66,38 milyon TL bütçeye sahip 37 proje hayata geçecek. Böylece İstanbul’un inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlanacak.”
GENÇLER İÇİN TEKNOLOJİ MERKEZLERİ KURULACAK
Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 21,01 milyon TL tutarındaki 17 projeyi hayata geçireceklerini aktaran Şahin, “Dünya ekonomisi artık gençlerin bilgisayar başında kurdukları şirketlerle şekilleniyor. Biz de sağlık, yapay zeka, sanal gerçeklik ve benzeri tematik konularında girişimcilik hızlandırma programlarına da katkı sunacağız” dedi.
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile de 37.58 milyon TL’lik bütçeli 35 projeyi paydaşlarla birlikte uygulayacaklarını vurgulayan Şahin, “Şehrimizde yeni STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) atölyeleri, bilim ve teknoloji merkezleri, robotik, kodlama, müzik ve sanat atölyeleri kuracağız. Ayrıca bağımlılıkla mücadele eden ve risk grubunda bulunan çocuklar ve gençlere yönelik koruyucu önlemler geliştirmek için çalışmalar yürütmeye, sığınmacı, engelli çocuklar ve gençlere fırsat eşitliği sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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