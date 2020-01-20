İstikbal kadınların

Türk Hava Yolları (THY), kadın pilot sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı. 2006 yılında sadece 6 olan kadın pilot sayısı bu yıl itibariyla 35 kat artarak 211’e çıktı. Milli havayolu şirketinde kadın pilotlar uzun menziller de dahil her uçakta görev alıyor. THY, eğitimdekiler de dahil 39 kaptan ve 172 de ikinci pilotun bulunmasıyla dünyada en çok kadın pilotun görev yaptığı sayılı havayolu şirketlerinden biri oldu. THY’de görev yapan kadın pilotlardan Selin Sevimli, Didem Bayrakdar ve İrem Poyraz, hemcinslerine pilot olmaları çağrısında bulundu.



Türk havacılık tarihine Bedriye Tahir Gökmen, 1930'lu yıllarda ilk Türk kadın pilotu olarak adını yazdırması sonrası Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen de 1936 yılında dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu unvanı aldı. 1993 yılından itibaren ise Türkiye’de ticari havayollarına kadın pilotlar katılmaya başladı. Türk Hava Yolları’nın ilk kadın pilotu ve ilk kaptan pilotu da o tarihlerde Emel Arman oldu. Airbus 340 tipi uçaklarda 2’nci pilot koltuğunda oturan Arman, 1997 yılında Atlas Okyanusu'nu geçerek ABD'nin New York kentine gitti ve ‘okyanusu aşan ilk Türk kadın pilotu’ unvanını aldı. Kadın pilotlarla kokpitte görev alan erkek kaptan pilotlar da meslektaşlarından övgüyle bahsediyor.



TÜM ZAMANLARIN REKORU



Daha önce sadece Türk Hava Kuvvetleri'nde olan pilotluk eğitiminin, sivil okullara da verilmesiyle Türk sivil havacılığında birbiri ardına kadın pilotlar uçmaya başladı. THY’de 2006 yılında 6 olan kadın pilot sayısı da 2020 yılı itibariyle rekor düzeyde artarak 211’e çıktı. THY´de kadın pilot sayısı tüm zamanların rekoru olarak tarihe geçti. THY´de artık eğitimdekiler de dahil zorlu sınavları geçen kadın 39 kaptan ve 172 de first officer olarak adlandırılan ikinci pilot bulunuyor. Bu pilotlar arasında THY Uçuş Akademe-si’nden mezunlar, asker kökenli olanlar, herhangi bir okulun pilotaj bölümünden mezunlar var. Her geçen yıl uçak filosu ve uçtuğu nokta sayısı artan THY büyümesine paralel olarak bünyesine yeni pilotlar da katıyor. THY en çok kendi pilotunu yetiştirmek adına üniversite mezunu adaylardan seçiyor. THY’de bunun yanı sıra yabancı kadın pilotlar da bulunuyor.



‘LİSEDE BU MESLEĞE ÂŞIK OLDUM’



Türk Hava Yolları’nda görev yapan Boeing 737 uçaklarında görev alan kadın pilotlardan Selin Sevimli, Didem Bayrakdar ve İrem Poyraz da, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. THY’de 8 yıldır uçan Anadolu Üniversitesi Pilotaj bölümü mezunu Selin Sevimli, pilot olmaya lisedeyken bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle başlamış. THY’nin 29 yaşındaki Boeing 737 kaptan pilotlarından Selin Sevimli, "Pilotluk maceram aslında bir kadın kaptanın kokpit de görmemle başladı. Bu anlamda pilot olmak benim de dikkatimi çekmişti. Lise yıllarımda çevremi inceleyip mesleklerle ilgili araştırma yaparken gerçekten beni çok etkilemişti. Bu mesleği araştırmaya başlamıştım. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi’nin pilotaj bölümü olduğunu öğrendim ve bu bölümü orada okuyabileceğimi gördüm. Bu bölüme hazırlandım ve girdim. THY, bayrak taşıyıcı bir şirket ve çok önemli bir şirket. Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak ve THY’de uçmak öncelikle benim için bir gurur. Mesleki anlamda da böyle güzel bir şirket de işimi yapabildiğim için bu konuda çok mutluyum" dedi.

SELİN SEVİMLİ: MOTİVASYON KAYNAĞI



Eşi de pilot olan THY kaptan pilotu Selin Sevimli: “Son dönemde biraz daha aşina olunmaya başlandı. Fakat şaşıran yolcularımız olabiliyor. Bazen anonsta sesimizi duyduklarında kabin ekibimize şaşkınlıklarını ve mutluluklarını ileten yolcularımız oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor ve motivasyon kaynağı oluyor. Umarım günden güne sayımız artarak devam eder. Mesleğin kendilerine uygun olacağını düşünen gençlere her zaman detaylı bilgiler vermek, işin özünü anlatmak bizim için de mutluluk. Tabii ki de sayımızın artarak devam etmesini çok isterim. Çok büyük keyif alıyorum o yüzden. Bu mesleği seçmeye karar veren herkese tavsiye ediyorum. İlk kez annem babam benim uçuşuma denk gelmişti. Benim anonsta pilot koltuğunda oturduğumu öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu benim üniversitedeyken de hayalimdi; ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu durum benim için gurur vericiydi.”

DİDEM BAYRAKDAR: KADIN ERKEK AYRIMI YOK

Yeditepe Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği mezunu olan ve yurt dışında master yapan 32 aşındaki Didem Bayrakdar: “Şu anda da THY´nin Boeing 737 tipi uçakların filosunda ikinci pilot olarak mesleğimi devam ettiriyorum. Yolcular körükten veya merdivenden gelirken beni gördüklerinde gülümsediklerini görüyorum. Çocukların el salladığını görüyorum bunlarda beni inanılmaz mutlu eden anlar oluyor. Ben bu meslekte kadın erkek ayrımına çok da fazla inanmıyorum. Bu koltuğa oturan herkes belirli bir eğitimden geçiyor. Belirli bir başarı sağlamaları gerekiyor. Belirli bir standarda ulaşması gerekiyor.Tüm pilotlarımız kadın veya erkek olsun bu işi layıkıyla icra ediyorlar. Pilot olmak isteyen herkese tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Erkek pilotlarımızdan her hangi bir ayrımcılık görmedik ve onlardan da destek görüyoruz. Çocuklarımın da ileride pilot olmasını isterim çünkü bu işi severek isteyerek yapıyorum.”

İREM POYRAZ: UÇAKLARDA BÜYÜDÜM

Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu 28 yaşındaki İkinci pilot İrem Poyraz: “Çocukluğumdan beri uçakların içinde büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti o yüzden ilerleyen zamanda da benim için en iyi meslek olduğunu düşündüm. Fazla destinasyonlara uçuyoruz bayrak taşıyıcısı olduğumuz için bu bana gurur veriyor. Bir anne kız çocuğu ile çıkıp ‘bak ben sana demiştim pilot kadın diye sen de olabilirsin’ bu çok hoşuma gitmişti. Erkek meslektaşlarımız kesinlikle daha titiz olduğumuzu söylüyorlar ve çok fazla destek görüyoruz. Çocuğum isterse pilot olmayı tüm desteği veririm ama kesinlikle zorlayamam. Kan tutan bir insanı doktor yapamazsınız, yükseklikten korkarsa çocuğumu da zorlayamam ama istiyorum derse tüm desteği sağlarım. Gecemiz gündüzümüz yok diyorlar ama özel hayatımızı çok etkilediğini düşünmüyorum her ay belli bir günümüz boş oluyor. Ona göre size ayak uyduracak insanlar bulursanız sıkıntı olmuyor.”