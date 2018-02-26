İş arayanlara yeni model nisanda geliyor! 10 bin liralık kuponlar dağıtılacak...

İstihdamda kupon uygulaması başlıyor. Yeni uygulama, İŞKUR aracılığı ile yürütülecek: Amaç, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak.

Bugüne kadar İŞKUR’un yürüttüğü mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları yeni modelle birleştirilecek ve mesleki eğitimin içeriği işverenlerin talebine göre belirlenecek. Proje 2 yıllığına uygulanacak ve 8 aylık sürelerle eğitimler düzenlenecek. Ama asıl düzenleme, istihdam ve eğitim kapsamında olmayanlara yönelik yapılacak. Özellikle uzmanlık gerektiren ve eleman temininde de sorun yaşanan alanlarda kupon yöntemi adı verilen modele geçilecek. Yeni model, sadece gençlere yönelik olacak. Geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda çalışmak isteyen gençler, istediği eğitimi alacak. Bu eğitimin alınması için de devlet 10 bin liralık kupon verecek. Böylece yıllardır sorun çekilen nitelikli eleman konusu da çözüm ulaştırılacak.

İŞ GARANTİSİ VERİLECEK

Uygulama kapsamında, istihdam ve eğitim sisteminin içinde olmayan gençlerin; başta bilişim gibi, 2018’de devletin de teşviklerle desteklediği sektörlerde çalışabilmesi için gerekli eğitimi alması sağlanacak. Böylece gençler hem eğitim görecek hem de aktif işgücüne katılacak. Eğitimi ise Milli Eğitim Bakanlığı’na akredite olmuş eğitim kurumları verecek. Eğitimin ücretlerini İŞKUR karşılayacak ve gençlere de 60 lira cep harçlığı verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise kupon yönteminin koordinasyonunu sağlayacak. Yeni uygulamanın en güzel tarafı da, eğitim alan gençlerin, eğitimin hemen ardından işe başlatılacak olması. Bunun için de eğitim veren kurumlardan istihdam garantisi alınacak. Yani, eğitimi veren kurum, işe yerleştirme garantisi vermesi halinde kupon sistemi içinde olacak. Devlet ise, yeni uygulama için toplamda 10 bin liralık destek sağlayacak.

NİSAN’DA BAŞLIYOR

Uzmanlar, yeni düzenlemeyi, istihdam artışında önemli bir adım olarak nitelendiriyor. Herhangi bir meslek sahibi olmayan ve iş bulmakta zorluk geçen gençlerin, kupon sistemi ile istedikleri eğitimi, istedikleri eğitim kurumunda alacaklarını belirten uzmanlar, şunları söylüyor: “Yeni uygulamaya, ilk olarak bilişim sektöründe başlanacak. İlk etapta bu alana yönelik eleman yetiştirilecek. Ardından diğer sektörleri de kapsayacak. Eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek. Gençlerin yapacağı tüm masrafları devlet üstlenecek. 10 bin liraya kadar ulaşan kupon sistemiyle de uygulama desteklenecek. Eğitim alacak gençler, İŞKUR’a üye olacak.”

Kupon modeli için pilot uygulama İstanbul’da başladı. Ama asıl uygulama Nisan ayında başlayacak ve Nisan’dan itibaren gençler eğitim için İŞKUR’a başvurabilecek.

Kupon sistemi nasıl işleyecek?

- Mesleki eğitim almamış ve iş bulamayan gençlerin istihdama katılması sağlanacak.

- Uygulamayı İŞKUR yürütecek.

- Gençlere, başta bilişim sektörü olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek.

- Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek.

- Yeni modelle işverenlerin talep ettiği nitelikli işgücü yaratılacak.

- Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin liralık kupon verecek.

- Gençler bu kuponları eğitim kurumlarında kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek.

- Eğitim görenlere cep harçlığı da verilecek.

- Eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek.

- Pilot uygulama başladı, Nisan ayında asıl uygulamaya geçilecek.