İstihdama KOBİ dopingi
TÜRKİYE Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yapılan araştırmaya göre, sigortalı çalışan sayısında son bir yılda kaydedilen 1 milyon 102 bin kişilik artışın yüzde 82'si KOBİ'lerce gerçekleştirildi.
TEPAV'ın "71. İstihdam İzleme Bülteni" yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ocak ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) şubat ayı verileri değerlendirilerek hazırlanan bültende, kayıtlı istihdam ve iş yeri sayılarındaki değişikliklere yer verildi. Buna göre, ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4/a sigortalı çalışan sayısında toplamda 1 milyon 102 bin kişilik artış oldu. Bu artış büyük ölçüde, çalışan sayısının son bir yılda 903 bin kişi arttığı KOBİ'lerden kaynaklandı. KOBİ'ler, son bir yıldaki istihdamın yüzde 82'sini gerçekleştirdi.
Sigortalı ücretli çalışan sayısında en fazla artış 185 bin kişi ile bina inşaat sektöründe oldu. Bunu 78 bin kişilik artışla eğitim, 68 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, 61 bin artışla perakende ticaret, 55 bin kişilik artışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörleri takip etti.
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