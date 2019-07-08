İstihdam verisi Fed'in faiz kararını değiştirebilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstihdam verisi Fed'in faiz kararını değiştirebilir
GeriEkonomi İstihdam verisi Fed'in faiz kararını değiştirebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
08.07.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

İstihdam verisi Fed'in faiz kararını değiştirebilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstihdam verisi Fed'in faiz kararını değiştirebilir

ABD'de açıklanan Haziran ayı tarımdışı istihdam verisinin kuvvetli gelmesi faiz indirim ihtimalini düşürdü.

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD tarihinde görülen en uzun süreli olan, ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik tepki gösterme sözünü hatırlattı ve Fed yetkilerinin büyük bir çoğunluğunun geleceğe yönelik faiz indirimi beklentilerini azalttıklarını duyurdu.

Fed'in altı aylık para politikası raporunda, ekonomik faaliyete dair gidişat, dengede aşağı yönlü hale geldi ve ekonomik görünümle ilgili belirsizlikler arttı denildi.

Ocak ayından bu yana sabırla sıkı para politikasını sürdüren Fed, Haziran ayındaki son toplantısında, gerektiği durumda ülke ekonomisini korumak için para politikasını gevşetme sinyali vermişti.

Fed, 2018 yılında dört kez faiz artırımına giderken, ABD Başkanı Donald Trump, Fed'i yavaşlayan ekonomik büyüme ve hisse senedi piyasalarını zor duruma sokmakla suçlamıştı.

Fed faiz oranlarını yüzde 2.25 ve yüzde 2.5 bandında tutuyor.

Finans piyasalarında, CME Group’un yönettiği CME FedWatch Tool programı verilerine göre yapılan tahminlerde Temmuz ayında bir faiz indirimi ihtimali yüzde 100 olarak görülüyordu.

Yatırımcıların tahminleri, Haziran ayında tarımdışı istihdamın 224 bin kişi artması sonrasında gelen Fed açıklamasıyla tersine döndü.

Fed'in para politikası raporunda, ABD yetkililerin ekonomik görünüme ilişkin görüşlerinin Mayıs ayında başlayan ve küresel büyümenin yavaşlamasıyla birlikte değiştiğini ve ülkedeki işletmeler ve çiftçilerin artan ticaret gerilimleriyle ilgili endişelerini dile getirmeye başladığını belirtildi.

Fed, Haziran ayında yayınlanan güncellenmiş ekonomik tahmininde, Fed yetkililerinin yarısının bu yıl faiz oranlarını düşürme ihtiyacına diğer yarısının ise faizleri sabit tutma gereğine işaret ettiklerini belirtmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İstihdam verisi Fed'in faiz kararını değiştirebilir
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sigortada teminatlar değişti
Yüzde 175 kazandırdı! Yatırımcılarına avantaj da sağlıyor
Yeniden yapılandırılacak Deutsche Bank'tan 18 bin kişi işten çıkarılacak