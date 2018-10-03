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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
03.10.2018 - 13:57, Son Güncelleme:

İstihdam son 1 yılda 560 bin artarken, esnaf sayısı 48 bin azaldı

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İstihdam son 1 yılda 560 bin artarken, esnaf sayısı 48 bin azaldı

TEPAV verilerine göre, 4/a sigortalı çalışan sayısı 2018 Haziran'da döneminde bir önceki aya göre 68 bin azaldı.

TÜRKİYE Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteninin 76'ncı sayısı yayımlandı. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haziran 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2018 verilerinin değerlendirildiği istihdam izleme bülteninde Haziran 2018’de Haziran 2017’ye göre 4/a sigortalı çalışan sayısında toplamda 560 bin artış olurken, Mayıs 2018’e göre 68 bin azalış gerçekleşti.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 74 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü oldu. Bu sektörü 71 bin artışla eğitim, 61 bin artışla insan sağlığı hizmetleri, 48 bin artışla konaklama ve 39 bin artışla perakende ticaret takip etti. Sigortalı ücretli çalışan sayısında en fazla artış 69 bin ile İstanbul’da yaşandı. İstanbul’u; 56 bin artışla Antalya, 51 bin artışla Ankara, 42 bin artışla İzmir ve 29 bin artışla Kocaeli takip etti.

Esnaf sayısı son bir yılda en fazla azalan il 15 bin azalışla İstanbul oldu. İstanbul’u 5 bin azalışla Ankara, 4 bin azalışla Antalya, 2 bin azalışla Konya ve Aydın takip etti. Antalya ve Konya, 3 bin azalışla sigortalı çiftçi sayısı en fazla azalan iller oldu. Bu illeri, 2 bin azalışla Manisa, Samsun ve Hatay takip etti.

 

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