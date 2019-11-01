İstihdam odaklı kredi müjdesi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 3 kamu bankasının istihdam odaklı kredi paketlerini devreye aldıklarını açıkladı. Malatya Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’nda, faiz indirimleriyle ilgili gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulanan Bakan Albayrak, ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu söyledi. Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalar ile birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Albayrak şöyle konuştu: “Bu kapsamda istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz. Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz.”

TİCARİ KREDİ İNDİRİMİ

Böylece iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken, işsizlikle mücadele konusunda da önemli bir adımı atmış olacaklarını vurgulayan Albayrak şöyle devam etti: “Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibariyle rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15.50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13.50 arasında uygulayacaklar. Bu oranlarla, 2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz.”

Türkiye ekonomisinin dünyada eşi benzeri az görülmüş finansal saldırılar, yaptırımlar ve tehditlerin yoğun olduğu bir dönemden geçtiğini ve uzun zamandır bunlarla mücadele verildiğini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti: “Bir ideali ortaya koymaya, Türkiye ekonomisini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim mücadelemiz, Türkiye’nin refahını, huzurunu artırma mücadelesidir. Büyük ve güçlü Türkiye ideali dışında bir gündemimiz, hedefimiz olmadı. Son 6 yıldır ülkemize karşı devreye alınan saldırıların, diz çöktürme, korkutma girişimlerinin bir alanının da ekonomi olacağını çok iyi biliyorduk. 3 ayrı terör örgütüyle cephede mücadele ederken, ülkemizin huzuru için sınırlarımız ötesinde tarihi bir sorumluluk üstlenirken, ekonominin de ülkemize adeta bir silah gibi doğrultulacağından, o silahın ateşleneceğinden emindik. Bir gün bile bu alandaki mücadeleden korkmadık, çekinmedik. Ülkemizin potansiyelini biliyorduk. Bize hangi alanlardan saldırabileceklerini biliyorduk. Ellerindeki silahların, bizim kırılganlıklarımızın, güçlendirmemiz gereken alanların farkındaydık. Topyekun bir mücadeleye girdik. Ekonomi alanında verdiğimiz mücadelenin yanında bir de algı operasyonlarına, itibar suikastlarına karşı mücadele verdik. Onlar da eşine az rastlanır bir ahlaksızlık örneğiydi. Çok kapsamlı, çok detaylı, terzi işçiliğiyle çalışılmış politikaları ve stratejileri devreye aldık. Biz ekonomide bu mücadeleyi verirken, algıyı başka yerlere çekmek isteyenler oldu. Ekonomimizin doğrudan birkaç kez hedef alındığı itiraf edilmesine rağmen, eşine az rastlanır bir pişkinlikle yalanlara devam ettiler.”

EMİN ADIMLARLA

“Dolar 8 olacak, 10 olacak denilerek millet korkutulmaya çalışıldı. Aslında birilerinin maşası olarak, sadece ülkemize karşı yürütülen planın parçası olan bu kişilerin bir dönem itibar gördüğüne şahit olduk” diyen Bakan Albayrak, her gün ‘IMF gelecek, IMF’ye gidecekler’ diye konuşanların maalesef “bir bilen” muamelesi gördüğünü söyledi. Albayrak, şöyle devam etti: “Başaramadılar. Hepsi kullanıldı ve kendilerinden önceki maşalar gibi bir kenara atılmayı bekliyorlar. Biz tarihin en büyük 3 kur saldırısına maruz kaldığımız son 1 yılda tüm bunlara, tehditlere, yaptırımlara rağmen Türkiye olarak hedeflerimize emin adımlarla adım adım ilerliyoruz. 15 ayda ekonomimizin sağlam altyapısı, kurumlarımızın etkili koordinasyonu, yerinde ve zamanında müdahalelerle finansal piyasalarımızda normalleşmeyi sağladık.3 yıllık hedeflerimizi ve politikalarımızı yeni ve bütüncül bir anlayışla ortaya koyduğumuz Yeni Ekonomi Programı’nı, ekonomimizin farklı kesimlerinin görüş ve desteğiyle hazırladık. Ekonomi programımızın başına ‘yeni’ ibaresini koyduk çünkü en önemli özelliği yeni bir vizyonla hazırlanmış ilk program olmasıydı. Enflasyon bizim ana mücadele alanlarımızın başında geldi. Hedefimizde öngördüğümüzden daha iyi bir noktaya geldik.”

GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

ALBAYRAK, ekonomideki kazanımları koruyarak emin adımlarla ilerlediklerini söyleyerek şunları kaydetti: “İmalat sanayi kapasite kullanım oranı üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre daha yüksek seviyede gerçekleşti. Önceki aylarda önemli daralma kaydeden otomobil ve beyaz eşya satışları eylülde yüzde 100.7 ve yüzde 7.2 artış kaydetti. Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylül ayında 17 ay aradan sonra 50 eşik değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksi ekim ayında yüzde 4.5 oranında artarak 89.8 oldu. Kredi derecelendirme kuruluşları ‘Türkiye küçülecek’ diyorlardı. Hepsi çöp oldu. Bu sizlerin, hepimizin başarısıdır.”

Bakan Albayrak, Malatya temaslarının ardından Adıyaman’a geçerek ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor’ programına katıldı. Albayrak buradaki konuşmasında özetle şöyle dedi: “Ankara'da bir kısım var, ‘IMF ile anlaşacaklar', ‘şöyle olacak, böyle olacak...' Biz IMF ile anlaşmadık da görüşmedik de; Arjantin anlaştı. Sonuç, bir yıl geçti Arjantin´in durumu ortada. Türkiye bir kuruş kimseden almadı. Yolumuza, barışımıza ve kardeşliğimize yapılan operasyonlara rağmen, Türkiye daha güçlü durumda."

TEK HANELER KALICI HALE GELECEK

BAKAN Albayrak, spekülatif ataklar sonrası bozulan fiyatlama davranışıyla yüzde 25.2 seviyesine yükselen TÜFE’nin yüzde 9.3 seviyesine geldiğine, beklentilerin ekim itibarıyla yüzde 8 olduğuna ve yüzde 45 seviyesine çıkan ÜFE’nin de yüzde 2.45 seviyesine indiğine işaret etti. “Enflasyon patlayacak. ÜFE-TÜFE arası makas çok açıldı. Enflasyonu tutamazlar’ diyenlerin olduğunu anımsatan Albayrak, şöyle konuştu: “Şükürler olsun kontrol altına alındı. Türkiye olarak biz dünyada gelişmiş ülkeler sınıfında bir üst lige çıkmak istiyorsak, enflasyonda yüzde 5’in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu da açıkladık. Bu 3 yıllık programda, Yeni Ekonomi Programı’nda Allah’ın izniyle tarihimizde ilk defa yüzde 5’in altını göreceğiz inşallah. Önümüzdeki dönemde, para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü, mal ve hizmet pazarlarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal reformlarla birlikte enflasyonda tek haneleri kalıcı hale getirecek, hedeflerimize ilerleyeceğiz.”

2019’U POZİTİF KAPATACAĞIZ

KONUŞMASINDA, “İnşallah 2019’u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız” ifadesini kullanan Albayrak, şöyle konuştu: “Faizler yüzde 24’lerden yüzde 14’lere geldi. Birileri ne diyordu, ‘Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.’ Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor. Birileri diyor ya ‘Rakamları elle yazıyorlar’ Tabii kuru da enflasyonu da her gün elle yazıyoruz, ihracatı zaten ben akşam oturuyorum, ‘İhracat arttı.’ diyorum, cari fazlayı elle yazıyoruz. Görmek istemeyenlere, gözleri olup da göremeyenlere, kulakları olup da duyamayanlara yapacak bir şey yok.”