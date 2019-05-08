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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AYSEL ALP
08.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İster para iadesi isterse yeni tur

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
İster para iadesi isterse yeni tur

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine karar verilmesiyle erken rezervasyonla tatil planı yapan vatandaşlar paket turlarını, otel konaklamalarını ya da uçak, otobüs, tren biletleri ödemelerini geri alabilecekler mi? Mevzuata göre yurtdışı paket turlarda, seyahat tarihine 1 ay kalaya kadar vergi, resim, harç ödenmesi koşuluyla para iadesi mümkün oluyor ama yurt içi turlarda sadece sözleşmede varsa veya sigorta yapılmışsa iade oluyor.

 

ERKEN rezervasyon indirimlerinden yararlanan yüz binlerce İstanbullu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla 23 Haziran’da seçimin tekrarlanması nedeniyle oy kullanmak isterlerse paket turlarını, otel konaklamalarını ya da uçak, otobüs, tren biletleri ödemelerini geri alabilecekler mi? Mevzuata göre bu soruların her birinin yanıtı farklı. Mevzuata göre paket turlarda, seyahat tarihine 1 ay kalaya kadar vergi, resim, harç ödenmesi koşuluyla para iadesi mümkün oluyor. Ancak yurt içindeki otelden satın alınan erken rezervasyon fırsatının ücreti sadece sözleşmede varsa veya sigorta yapılmışsa iade ediliyor. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “İstanbullu müsterih olsun yurtiçi ya da yurtdışı turlarımızda isteyene para iadesi yapacağız. THY ve Pegasus’la da konuştuk” dedi.

TÜKETİCİ KANUNU NE DİYOR?

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, paket tur ve konaklama sözleşmelerinin mevzuata göre birbirinden ayrı iki tür olduğuna dikkat çektiler. Paket turun ulaşım ve konaklamayı içeren yurt içi ve yurt dışı tur sözleşmesi olduğunu belirten yetkililer, “Örneğin aileniz, arkadaşlarınızla 23 Haziran’ı kapsayan bir hafta süreyle İtalya turu aldınız. 6502 sayılı Tüketici Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesine göre tur tarihine 1 ay kalıncaya kadar sözleşmeden cayma hakkınız var. Ancak vergi, resim ve harç hariç tur bedelini iade alabilirsiniz” dediler.

Yetkililer, Ege ya da Akdeniz otellerinde erken rezervasyon yaptırıp sadece konaklama hizmeti satın alanların durumunun ise farklı olduğuna dikkat çektiler. Kanunda hizmet sözleşmelerine ilişkin bir hüküm olmadığını belirten yetkililer, “Eğer otelle ya da acentayla yaptığınız sözleşmede belli süreye kadar cayma hakkına ilişkin hüküm varsa paranızı iade alabilirsiniz. Yani sözleşmenizde hüküm yoksa para iadesi alamazsınız. Ama büyük acentelerle yaptığınız sözleşmelerde cayma hakkı, sürelere bağlı olarak size tanınıyor” dediler.

MÜCBİR SEBEP DEĞİLMİŞ

Seçimin bir mücbir sebep olmadığını belirten yetkililer, “Deprem, sel, heyelan gibi doğal afet ya da yangın gibi nedenlerle otel ya da tur şirketi hizmet veremiyor olsaydı, mücbir sebep sayılırdı. Onlar hizmete devam ederken, vatandaş ben oyumu kullanacağım, deyip gitmiyorsa bu mücbir sebep değil” dediler. Yetkililer, yine uçak, otobüs, tren biletlerinin de özel sözleşme hükümlerine tabi olduğunu, mevzuatta da bunlara ilişkin hüküm bulunmadığını söylediler. Promosyonlu uçak biletlerinin iadesinin de mümkün olmadığını anlatan yetkililer, “Ama 15 Temmuz’da da gördük büyük şirketler kendi insiyatifleriyle müşterilerine iade ya da yeni bir bilet fırsatı sunuyorlar” dediler.

İSTANBULLULAR MÜSTERİH OLSUN

PRONTOTOUR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, yurt içi ve yurtdışı turların, erken otel rezervasyonlarının yüzde 40’ını İstanbulluların oluşturduğunu belirterek, “İstanbullu müsterih olsun, oyunu kullanmak isteyenlere yardımcı olacağız. Tur şirketleri ve acenteler olarak THY ve Pegasus’la da iletişim kurduk. Hem turları hem uçak biletleri cezasız iade edeceğiz” dedi. Onaran, 23 Haziran’a 1 aydan uzun bir süre olduğu için yurt içi ve yurt dışı paket tur ücretlerini, vergi, resim ve harç kesintisi bile yapmadan cezasız olarak iade edeceklerini söyledi. Onaran, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsterlerse kendilerine uygun yeni bir tarihle değiştirebilecekler. Sözleşmesinde cayma hakkı olmayan bazı promosyonlu turlarda bile vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen misafirlerimize de ücretlerinin tamamını iade edeceğiz. Jolly Yurtdışı Turlar Müdürü Tolga Tekin ise, “Eğer 1 aydan az bir süre kala iptal ya da değişiklik için başvuran olursa orada çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor. Bu yüzden tüketicinin başvurusunu bir an önce yapmasında yarar var” dedi. Öte yandan Alaçatı Turizm Derneği de sosyal medyadan İstanbullulara 23 Haziran’da Çeşme’ye gelmemeleri çağrısı yaptı.

UÇAK BİLETLERİ KESİNTİSİZ İADE

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,, “Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle; 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi,15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi ve bilet değişiklik işlemleriniz için Türk Hava Yolları satış ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz” dedi.

Pegasus Havayolları, kamuoyuna 23 Haziran 2019 tarihli biletlerde kesintisiz iptal yapılacağını duyurdu. Açıklamada, 6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019 olan biletlerde ve 23 Haziran 2019 tarihli bilete bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu olan biletlerin iadesi için 31 Mayıs’a kadar başvurulması gerektiği belirtildi.
Atlasglobal Havayolları da kesintisiz iptal için 14 Mayıs’a kadar süre tanırken, Onur Air 1 Haziran’a kadar ücretsiz iade ya da değiştirme hakkı tanıdı.

Sigorta yaptıranlarda sorun olmuyor
TATİLİNİ satın alırken erken rezervasyon sigortası yaptıranlar, istedikleri zaman tatilini iptal edebiliyor. Erken rezervasyon sigortası ile herhangi bir gerekçe göstermeden, tatile 72 saat kalaya kadar tüketici tatile gitmekten vazgeçebiliyor.

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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