İşte zamlı maaşlar
TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu ilan etmesiyle birlikte memur-memur emeklileri ile SSK ve Bağ Kur emeklilerinin zam oranları da belli oldu.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 10.73, SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları ise 10.19 oranında artacak. En düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük memur aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 başından itibaren kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşları yüzde 4 artacak. 2018’in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10.19 gerçekleştiği için ilave yüzde 6.73’lük enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Böylece ocaktan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10.73’lük artış yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaşları açıklarken aile yardım ödeneğini de dahil ediyor. Aile yardımı ödeneğinde çalışmayan eş ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk hesaba dahil ediliyor. Bu hesaba göre öğretmenin maaşı 4 bin 247 liradan 4 bin 737 liraya çıkacak. Polis memurunun maaşı 4 bin 823 liradan 5 bin 375 liraya, üniversite mezunu şube müdürünün maaşı da 5 bin 519 liradan 6 bin 146 liraya yükselecek. En düşük SSK emeklisinin maaşı bin 714 liradan bin 888 liraya, Bağ Kur emeklisinin maaşı bin 534 liradan bin 690 liraya, tarım emeklisinin maaşı da bin 164 liradan bin 282 liraya yükseliyor.
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