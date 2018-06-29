İşte yeni Üsküdar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Fatma AKSU/İSTANBUL
29.06.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

İşte yeni Üsküdar

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İşte yeni Üsküdar

MARMARAY çalışmaları nedeniyle 2004 yılından beri şantiye halinde kalan Üsküdar Meydanı yeni görünümüne kavuşuyor. Yaz sonunda çalışmaların tamamlanması beklenen meydan, denize çakılan 1135 kazık üzerinde oluşturulan platformla, 13 bin metre kare büyüdü. Üsküdarlılar kazıklar üzerindeki platformda balık tutmaya bile başladılar.

Anadolu yakasında kara, deniz ve raylı ulaşım bağlantılarının kesiştiği Üsküdar Meydanı’nda kentsel açık alan kullanımı açısından sorunların çözümünü hedefleyen projenin Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar halkı, yaz tatilinden döndüğünde, yaklaşık 15 yıldır şantiye görünümündeki Üsküdar meydanında, araç ve yaya trafiğinin su gibi aktığını görecekler” dedi.

21.500 METREKÜP BETON
Yeni Üsküdar Meydanı için, 21 bin 500 metreküp beton döküldü. 32 bin 500 metrekare taş döşendi. Alanın yüzde 3’ü yeşillendirilip, bin 944 adet ağaç ve çalı dikilecek. 10 bin metrekarelik alan da çim olacak. Harem’den Beylerbeyi’ne uzanan sahilde 12.5 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolu 6 adet bisiklet parkı yapıldı. Üsküdar Meydan projesi bittiğinde Harem’den gelen bisiklet yolu kesintisiz olarak Beylerbeyi’ne kadar uzanacak. Kıyıda selfi balkonları olacak.

Yenilenen altyapı sistemi nedeniyle de artık yağmur yağdığında kara ve denizin suyla birleşmeyeceğini söyleyen Başkan Hilmi Türkmen, şu bilgileri verdi: “Deniz üzerinde yapılan imalatlarda, döşemeler üzerinde delikler bıraktık. Yağmur gelir gelmez, su aşağı iniyor. Şiddetli yağışlarda ve deniz kabardığı zaman, baskın meydana gelmeyecek şekilde dizayn edildi. Altta deniz yine duruyor. Ancak söz konusu alana, beton aksını kıracak büyük nitelikli ağaçlar dikilemiyor. Meydana yerleştirilecek saksılara bitkiler dikilecek.

OTOBÜS DURAKLARI
Çekmeköy-Üsküdar Hattına ait metro istasyonu da dikkate alınarak toplu taşıma durakları yeniden düzenlendi. İskele önündeki otobüs durakları kaldırılacak, Boğaz hattından gelen otobüsler rink seferi yapıp bekleme yapmayacak. Marmaray tarafında olan duraklar da kaldırılıp, otobüsler Harem’den dönüp gelecek. Üsküdar’ın geçmişten mirası tarihi yapıları görsel olarak ortaya çıkartıldı.”

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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