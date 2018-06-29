İşte yeni Üsküdar
MARMARAY çalışmaları nedeniyle 2004 yılından beri şantiye halinde kalan Üsküdar Meydanı yeni görünümüne kavuşuyor. Yaz sonunda çalışmaların tamamlanması beklenen meydan, denize çakılan 1135 kazık üzerinde oluşturulan platformla, 13 bin metre kare büyüdü. Üsküdarlılar kazıklar üzerindeki platformda balık tutmaya bile başladılar.
Anadolu yakasında kara, deniz ve raylı ulaşım bağlantılarının kesiştiği Üsküdar Meydanı’nda kentsel açık alan kullanımı açısından sorunların çözümünü hedefleyen projenin Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar halkı, yaz tatilinden döndüğünde, yaklaşık 15 yıldır şantiye görünümündeki Üsküdar meydanında, araç ve yaya trafiğinin su gibi aktığını görecekler” dedi.
21.500 METREKÜP BETON
Yeni Üsküdar Meydanı için, 21 bin 500 metreküp beton döküldü. 32 bin 500 metrekare taş döşendi. Alanın yüzde 3’ü yeşillendirilip, bin 944 adet ağaç ve çalı dikilecek. 10 bin metrekarelik alan da çim olacak. Harem’den Beylerbeyi’ne uzanan sahilde 12.5 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolu 6 adet bisiklet parkı yapıldı. Üsküdar Meydan projesi bittiğinde Harem’den gelen bisiklet yolu kesintisiz olarak Beylerbeyi’ne kadar uzanacak. Kıyıda selfi balkonları olacak.
Yenilenen altyapı sistemi nedeniyle de artık yağmur yağdığında kara ve denizin suyla birleşmeyeceğini söyleyen Başkan Hilmi Türkmen, şu bilgileri verdi: “Deniz üzerinde yapılan imalatlarda, döşemeler üzerinde delikler bıraktık. Yağmur gelir gelmez, su aşağı iniyor. Şiddetli yağışlarda ve deniz kabardığı zaman, baskın meydana gelmeyecek şekilde dizayn edildi. Altta deniz yine duruyor. Ancak söz konusu alana, beton aksını kıracak büyük nitelikli ağaçlar dikilemiyor. Meydana yerleştirilecek saksılara bitkiler dikilecek.
OTOBÜS DURAKLARI
Çekmeköy-Üsküdar Hattına ait metro istasyonu da dikkate alınarak toplu taşıma durakları yeniden düzenlendi. İskele önündeki otobüs durakları kaldırılacak, Boğaz hattından gelen otobüsler rink seferi yapıp bekleme yapmayacak. Marmaray tarafında olan duraklar da kaldırılıp, otobüsler Harem’den dönüp gelecek. Üsküdar’ın geçmişten mirası tarihi yapıları görsel olarak ortaya çıkartıldı.”
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