Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi >İşte yeni Şırnak! O evler havadan görüntülendi

İşte yeni Şırnak! O evler havadan görüntülendi

Hürriyet Haber
13.03.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olan vatandaşlar için 9 bin 215 konut inşa ediyor. Şırnak Cizre ve Silopi’de inşa edilip, teslimlere başlanan konutlar insansız hava aracı (İHA) ile havadan görüntülendi.

Yeni bir Şırnak inşa ettiklerini dile getiren TOKİ Başkanı Ergün Turan, Şırnak’a terörden zarar gören aileler için 9 bin 215 konutun inşasına devam ettiklerini belirterek, Silopi’de 236 konutu vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi.

İşte yeni Şırnak O evler havadan görüntülendi

Konutları ve sosyal donatıları ile yeni bir Şırnak inşa ettiklerini belirten Turan, “Konutlarımızın 5 bin 676 adeti Şırnak merkezde, 3 bin 87 adeti Cizre’de, 216 adeti ise İdil’de inşa ediliyor. Silopi’de inşa ettiğimiz 236 konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik” dedi. Terörden zarar gören vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için konutların inşasına hızla devam ettiklerini vurgulayan Turan, “Mart ayının sonuna kadar Cizre ve İdil’de inşası devam eden 2 bin 699 konutumuzu da tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” diye konuştu.

İşte yeni Şırnak O evler havadan görüntülendi

25 BİN KONUT

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör mağduru vatandaşlar için yapımı devam eden konutların da tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Turan, “Şırnak, Yüksekova, Mardin ve Diyarbakır’da 25 bin konut sadece çukur olaylarından etkilenen ailelere verilecek.

İşte yeni Şırnak O evler havadan görüntülendi

Bizim yine bu kapsamın dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10 binlerce konutumuzun yapımı devam ediyor. Ama bu 25 bin konut çok önemli bir rakam. Bir buçuk yıl içinde hak sahiplerine teslim etmiş olacağız” dedi.

İşte yeni Şırnak O evler havadan görüntülendi

Bölgeye çok sık gittiğini vurgulayan Turan, “Biz bu yaptığımız konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teslim ediyoruz onlar da tespit ettikleri hak sahiplerine teslim ediyor. Şu anda Silopi ve Diyarbakır’da teslimler başladı.

İşte yeni Şırnak O evler havadan görüntülendi

Biz yaptık diye söylemiyorum bu devletimizin gücünü gösteren bir şey. Gerçekten çok güzel ve vasıflı konutla inşa ettik; onun içinde çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Alt ve üst yapısıyla ideal konutlar, geçmişte bu bölgede insanların bu yaşamı vardı ama bu konutların birçoğu sıhhi olmaktan uzaktı.

İşte yeni Şırnak O evler havadan görüntülendi

Şimdi yapılan konutların tamamı modern, çok yüksek katlı da yapılmadı. Suriçi’ni konuşmuyorum orası ayrı dizayn ediliyor” şeklinde konuştu.

‘VATANDAŞLARIN YÜKSEK MEMNUNİYETİ VAR’

İşte yeni Şırnak O evler havadan görüntülendi

Bölgede az katlı, asansörlü, geniş balkonlu evler inşa ettiklerin ve vatandaşların yüksek memnuniyeti olduğunu söyleyen Turan, “Sur dışında Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Cizre’de, Nusaybin’de yapılan konutlar 4,5 ve 6 katlı.

İşte yeni Şırnak O evler havadan görüntülendi

Bütün modern hayatın gereksinimlerini karşılayan kaloriferli, asansörlü ve bölge iklimine göre geniş balkonlu yapılan evler inşa edildi. Sadece Nusaybin’de 5 bin konutun inşaatı devam ediyor. Yöresel mimari unsurları göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu sene içerisinde de tamamını teslim etmiş olacağız” dedi.

İşte yeni Şırnak O evler havadan görüntülendi

Etiketler: TOKİ Şırnak , TOKİ Şırnak 2018 , TOKİ Şırnak konutları , TOKİ Şırnak Evleri , TOKİ Şırnak başvuru , Ekonomi
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri