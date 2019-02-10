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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun Kuburlu
10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İşte yeni istasyonlar!

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
İşte yeni istasyonlar!

İstanbulluların uzun zamandır beklediği Halkalı-Gebze arası yeni banliyö hattının açılışına sadece 28 gün kaldı.

Marmaray’la birleşen yeni banliyö hattında ilk seferin 10 Mart’ta yapılacağı açıklandı. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında sahil ve E-5 trafiğini büyük ölçüde rahatlatması beklenen hatta son testler yapılıyor. Halkalı’dan Gebze’ye aktarmasız şekilde gerçekleşecek seyahatte toplam yolculuk süresinin 115 dakika olması planlanıyor. Yoğun olarak kullanılacak Bostancı-Bakırköy hattında ise bu süre 37 dakika olacak. İnşaat perdelerinin kaldırılmaya başlandığı 77 kilometrelik hatta bulunan 43 istasyonda neredeyse tüm işlemler biterken, son rötuşlar yapılıyor. Biz de asansörler, yürüyen merdivenler ve binlerce yolcuya hizmet verecek bekleme alanlarına sahip yeni nesil istasyonları dışarıdan görüntüledik...

İşte yeni istasyonlar

BAKIRKÖY VE BAĞDAT CADDESİ CANLANACAK

HALKALI-Gebze Marmaray Hattı için esnaf da sabırsızlanıyor. Hattın İstanbul’da birçok cadde, meydan ve sahili hareketlendirmesi bekleniyor. Bu noktalardan birisi Bakırköy Cumhuriyet Meydanı. Bakırköy’deki eski durağa ek olarak bir de Cumhuriyet Meydanı’na doğru ikinci bir durak yapıldı. Tam meydana çıkan bu durağın çevresindeki dükkanlarda da ekonomik canlılık yaratması bekleniyor. Aynı şekilde son dönemlerde insan trafiğinin azaldığı Bağdat Caddesi de Marmaray Hattı’nın açılmasıyla eski günlere dönmeyi bekliyor. Bostancı, Suadiye ve Göztepe durakları Bağdat Caddesi’ne paralel uzanıyor.

NAVİGASYONLAR GÜNCELLENECEK

DURAKLARIN tamamlanmasına ve tabelalarının takılmasına rağmen birçok navigasyon uygulamasında bu duraklar görünmüyor. Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar, Yenikapı, Sirkeci ve Kazlıçeşme dışındaki durakların hiç birisi bu uygulamalarda çıkmıyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde güncellemelerin yapılacağını belirterek, kullanıcıların uygulamalarını yenilemesini öneriyor.

İşte yeni istasyonlar


İLK TABELALAR ASILDI

HALKALI-Gebze banliyö hattındaki durakların tümünde ışıklı tabelalar kullanılıyor. Bu tabelalarda Marmaray ve durak adı yazıyor. Toplam 43 istasyonun bulunduğu hatta en çok Anadolu yakasında istasyon bulunuyor. Bu bölgedeki duraklara ulaşmak için birçok üst ve alt geçit bulunuyor.

68 milyon
5 durağı açık olan Marmaray’da 2018’de taşınan yolcu sayısı

43
Halkalı-Gebze hattındaki istasyon sayısı

115 dakika
Halkalı-Gebze hattında toplam yolculuk süresi

1.2 milyon
Gebze-Halkalı arasında 1 günde taşınacak yolcu sayısı

37 dakika
Bostancı-Bakırköy hattında yolculuk süresi

İşte yeni istasyonlar

İNCE İŞÇİLİK YAPILIYOR

TREN hattı boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının ince işçiliğinin de tamamlandığını gözlemledik. Yolcuların kullanacağı istasyonların yürüyen merdivenlerinden, güvenlik kameralarına, yangın dolaplarından anons hoparlörlerine kadar birçok kısmının da tamamlandığı görülüyor. 43 durakta da ışıklar yandı, bazı üst ve alt geçitler açıldı, ekranlarda tren saatleri bile yazıyor. Geçiş turnikeleri takılmış durumda.

İşte yeni istasyonlar

38 YENİ DURAK AÇILDI

BANLİYÖ hatlarının metro standartlarına getirilmesi çerçevesinde 38 yeni istasyon yapıldı. Toplam 43 istasyonla 77 kilometrelik güzergâhta hizmet verilecek. Bu 43 istasyonun 7 tanesi aynı zamanda ana hat trenlerinin, yüksek hızlı trenlerin durduğu istasyonlar olacak.

İşte yeni istasyonlar

TARİHİ İSTASYONLAR KORUNUYOR

DURAKLARIN dışarıdan görünüşü ise İstanbulluların beğenisini kazandı. Birçok hatta tarihi durakların da muhafaza edildiği gözlendi. Bostancı, Suadiye, Göztepe ve Yenikapı gibi duraklarda bulanan tarihi binalar aynen korunuyor.

Yüzde 94'ü tamamlanan Halkalı-Gebze banliyö tren hattı havadan görüntülendiHalkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. Hat boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması beklenen hattın son durumu havadan görüntülendi.
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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