İşte yeni Harem Otogarı
İstanbul Anadolu Yakası’na hizmet veren Harem Otogarı’nın yeni yeri belli oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’na komşu olacak araziye kurulacak yeni otogar projesinin ayrıntıların Hürriyet ulaştı. 23 peronlu ve 200 otopark kapasiteli otogar yıl sonuna tamamlanacak.
İSTANBUL’DA 1970 yılında hizmete giren Harem Otogarı tarihe karışıyor. Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahının şehirlerarası otobüsler için
zorunlu hale gelmesi üzerine işlevini yitiren, aynı zamanda Haydarpaşa Port Projesi kapsamında kalan Harem Otogarı, Pendik Kurtköy’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2 kilometre uzağındaki 64 bin metrekarelik yeni yerine taşınacak.
23 PERON OLACAK
Şehirlerarası otobüslerin güzergahına kolay erişim sağlamak üzere planlanan Kurtköy Otogarı’nın yapımına ilişkin plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden bu ay oy çokluğuyla geçerken, projenin ayrıntılarına Hürriyet ulaştı. Haziran ayında inşaatına başlanması planlanan yeni otogarın bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Yeni otogarda 23 adet otobüs peronu ve araçlar için 200 kapasiteli otopark bulunacak. Projede ayrıca, yolcu bekleme salonları ile ulaşım kolaylığı için otobüs ve taksi durakları yer alacak.
MAHALLENİN ORTASINDA
Projeye karşı çıkan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, otogar için seçilen alanın mahalle içinde kaldığına dikkat çekip, “Bu otogar, tıpkı Topkapı ve Harem’de olduğu gibi yıllar sonra, yerleşim alanları içinde kaldığı için, bir sürü sıkıntıya yol açacak. O nedenle, proje bütüncül bir plan çerçevesinde değerlendirilmeli” dedi. Otobüs firmalarının büyük çoğunluğu, işlevini çoktandır yitiren Harem Otogarı’na artık girmiyor. Anadolu Yakası yolcuları, ilçe merkezlerinden servis araçlarıyla Dudullu, Şerifali, Samandıra gibi bölgelerde oluşturulan peron alanlarına taşınıyor.
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