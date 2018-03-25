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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Fatma AKSU/İSTANBUL
25.03.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

İşte yeni Harem Otogarı

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İşte yeni Harem Otogarı

İstanbul Anadolu Yakası’na hizmet veren Harem Otogarı’nın yeni yeri belli oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’na komşu olacak araziye kurulacak yeni otogar projesinin ayrıntıların Hürriyet ulaştı. 23 peronlu ve 200 otopark kapasiteli otogar yıl sonuna tamamlanacak.

İSTANBUL’DA 1970 yılında hizmete giren Harem Otogarı tarihe karışıyor. Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahının şehirlerarası otobüsler içinİşte yeni Harem Otogarı
zorunlu hale gelmesi üzerine işlevini yitiren, aynı zamanda Haydarpaşa Port Projesi kapsamında kalan Harem Otogarı, Pendik Kurtköy’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2 kilometre uzağındaki 64 bin metrekarelik yeni yerine taşınacak.

23 PERON OLACAK
Şehirlerarası otobüslerin güzergahına kolay erişim sağlamak üzere planlanan Kurtköy Otogarı’nın yapımına ilişkin plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden bu ay oy çokluğuyla geçerken, projenin ayrıntılarına Hürriyet ulaştı. Haziran ayında inşaatına başlanması planlanan yeni otogarın bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Yeni otogarda 23 adet otobüs peronu ve araçlar için 200 kapasiteli otopark bulunacak. Projede ayrıca, yolcu bekleme salonları ile ulaşım kolaylığı için otobüs ve taksi durakları yer alacak.
İşte yeni Harem Otogarı

MAHALLENİN ORTASINDA
Projeye karşı çıkan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, otogar için seçilen alanın mahalle içinde kaldığına dikkat çekip, “Bu otogar, tıpkı Topkapı ve Harem’de olduğu gibi yıllar sonra, yerleşim alanları içinde kaldığı için, bir sürü sıkıntıya yol açacak. O nedenle, proje bütüncül bir plan çerçevesinde değerlendirilmeli” dedi. Otobüs firmalarının büyük çoğunluğu, işlevini çoktandır yitiren Harem Otogarı’na artık girmiyor. Anadolu Yakası yolcuları, ilçe merkezlerinden servis araçlarıyla Dudullu, Şerifali, Samandıra gibi bölgelerde oluşturulan peron alanlarına taşınıyor.
İşte yeni Harem Otogarı


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