İşte yeni Ayder

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
26.08.2018 - 01:24, Son Güncelleme:

İşte yeni Ayder

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İşte yeni Ayder

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayder’i kirlettik, rezil ettik” çıkışıyla gündeme gelen Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası’nda, TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı kentsel dönüşüm projesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Projeyle ‘imar kirliliği’ tartışmalarının sona ermesi hedefleniyor.

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  • Ayder Yaylası böyle olacak
  • Ayder Yaylası böyle olacak
  • Ayder Yaylası böyle olacak
  • Ayder Yaylası böyle olacak
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RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, son aylarda imar kirliliği ile sıkça gündeme geliyor. Konuyla ilgili çalışma başlatan TOKİ, bölgede kentsel dönüşüm projesi hayata geçirecek. Ayder’de altyapı ve ulaşım sorunları çözülürken, en fazla 2 katlı yapılar yapılacak.    

Ayder, 1987’de Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994’te ‘milli park’, 1998’de ise ‘doğal sit alanı’ ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006’da da Bakanlar Kurulu kararıyla ‘kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi’ ilan edildi. 1998’de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde ‘koruma amaçlı imar planı’ oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, son aylarda imar kirliliği ile sıkça gündeme geliyor. Konuyla ilgili çalışma başlatan TOKİ, bölgede kentsel dönüşüm projesi hayata geçirecek. Ayder’de altyapı ve ulaşım sorunları çözülürken, en fazla 2 katlı yapılar yapılacak.    

Ayder, 1987’de Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994’te ‘milli park’, 1998’de ise ‘doğal sit alanı’ ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006’da da Bakanlar Kurulu kararıyla ‘kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi’ ilan edildi. 1998’de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde ‘koruma amaçlı imar planı’ oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.

158 BİNA KAÇAK
Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla ‘sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet’ten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi’nce Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i ile ilgili kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için ‘Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı; ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayder´i kirlettik, rezil ettik” çıkışıyla gündeme gelen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. TOKİ öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş-çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak ve en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili ‘imar kirliliği’ tartışmaları son bulacak. 

ERDOĞAN UYARMIŞTI
CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017’de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda, Ayder Yaylası ile ilgili “Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl’de yapmamız lazım” demişti. 

İLK KAZMA YIL SONUNDA
RİZE Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası’nda kimsenin sevmediği görüntü oluştuğunu belirtip, buna çözüm olarak TOKİ’nin güzel proje ortaya çıkardığını söyledi. Yıl sonunda Ayder´e ilk kazmanın vurulacağını kaydeden Bektaş, “Ayder, ülkemizde çok da örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz; ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyor” diye konuştu. Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı ise hazırlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına yöre halkının da sıcak baktığını söyledi.

 

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