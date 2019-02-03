İşte yabancı uyrukluların yoğun olduğu iller

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikamet veya çalışma izni alarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde (ADNKS) kayıtlı olan, en az üç aylık alınmış ikamet veya çalışma izni veya izin yerine geçen belgesi referans tarihinde devam eden ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan ve adres beyanında bulunmak suretiyle ülkede ikamet eden yabancı uyruklu nüfus istatistiklerini açıkladı.

IRAK, AFGANİSTAN, SURİYE, İRAN AĞIRLIKTA

Buna göre 31.12.2018 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Türkiye’de yabancı uyruklu nüfus 1 milyon 211 bin 34 oldu. Yabancı uyruklu nüfusun yüzde 23,4’ünü Irak uyruklu kişiler oluştururken, yüzde 9,9’unu Afganistan uyruklu, yüzde 7,3’ünü Suriye uyruklu, yüzde 6,8’ini Almanya uyruklu, yüzde 5,7’sini ise İran uyruklu kişiler oluşturdu. Yabancı uyruklu nüfusun yüzde 19,5’ini 0-14 yaş grubu oluştururken, yüzde 76,7’sini 15-64 yaş grubu, yüzde 3,8’ini ise 65 yaş ve üstü nüfus oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfusun en yüksek olduğu il 432 bin 243 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul’u 138 bin 238 kişi ile Ankara, 75 bin 822 kişi ile Antalya, 44 bin 798 kişi ile Bursa, 29 bin 180 kişi ile Samsun ve 29 bin 22 kişi ile İzmir izledi.

Yabancı uyruklu nüfusun en yüksek olduğu ilçe ise İstanbul Fatih oldu. İstanbul Fatih’te 66 bin 549 yabancı uyruklu nüfus ikamet ederken, Fatih’i 53 bin 314 ile İstanbul Esenyurt, 33 bin 213 ile Ankara Çankaya, 29 bin 613 kişi ile Ankara Keçiören, 28 bin 995 ile Ankara Mamak, 27 bin 907 ile İstanbul Başakşehir, 22 bin 454 ile Antalya Alanya, 19 886 kişi ile İstanbul Avcılar ve 19 599 kişi ile İstanbul Zeytinburnu izledi.

İZMİR’DE EN YÜKSEK KONAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre İzmir’de 31.12.2018 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre yabancı uyruklu nüfus 29 bin 22 oldu. İzmir’de yabancı uyruklu nüfusun en yüksek olduğu ilçe 3 bin 581 ile Konak olurken, Konak’ı sırasıyla 3 bin 484 ile Bornova, 3 bin 401 ile Karşıyaka, 2 bin 382 kişi ile Buca ve bin 837 kişi ile Karabağlar izledi.

ADNKS’ye göre İzmir’de yabancı uyruklu nüfusun yüzde 7,7 sini 0-14 yaş grubu oluştururken, yüzde 85,4’ünü 15-64 yaş grubu, yüzde 6,9’unu 65 yaş ve üstü nüfus oluşturdu.