İşte Türkiye’nin kadın dostu şirketleri
Capital Dergisi, ‘Kadın Dostu Şirketler 2019’ ödül töreni PwC Türkiye işbirliği ve ev sahipliğinde gerçekleşti.
Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen çalışma, Türkiye’de kadın istihdamına en büyük katkıyı yapan şirket ve grupları ortaya koyuyor. 8 kategoride kadınların iş hayatına katılımını analiz ediyor. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş yaptığı açlış konuşmasında “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu araştırma, iş dünyasındaki eğilimleri ortaya koyuyor, fark yaratan şirketlerin kendilerini göstermesini de sağlıyor. Bu açıdan önemlidir diye düşünüyoruz”dedi. PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın ise, “Bu tek kanatla uçmak yerine geleceğe sıçraması gereken bir ülkenin tüm kaynaklarını harekete geçirmek konusunda ön alan şirketlerin taltif edildiği bir gün ve PwC Türkiye olarak bu amaca katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. PwC Türkiye Experience Center’da düzenlenen Kadın Dostu Şirketler 2019 töreninde, 8 ayrı kategoride toplam 40 ödül takdim edildi.
Kadın Çalışan Oranı En Yüksek Olan Şirket/GRATIS
Kadın Çalışan Sayısı En fazla Olan Şirket/LC WAİKİKİ
Kadın Yönetici Oranı En Yüksek Olan Şirket/GRATIS
Kadın Yönetici Sayısı En Fazla Olan Şirket/LC WAİKİKİ
Kadın Çalışan Oranı En Yüksek Olan Grup/FİBA GRUP
Kadın Çalışan Sayısı En Fazla Olan Grup/KOÇ TOPLULUĞU
Kadın Yönetici Oranı En Yüksek Olan Grup/ FİBA GRUP
Kadın Yönetici Sayısı En Fazla Olan Grup/ SABANCI TOPLULUĞU
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