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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA-DHA
12.10.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

İşte Türkiye'nin en iyi girişimcileri

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İşte Türkiye'nin en iyi girişimcileri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İnanıyorum ki, bugün ülkemizin teknoloji ve ihracat alanlarında gelişme mücadelesi, sayıları giderek artan girişimcilerimiz ile daha da güçlenecek ve yeni boyutlar kazanacaktır ve bu başarılar Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseltecektir." dedi.

PEKCAN, Ticaret Bakanlığı'nın himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Pekcan, girişimcilerin tarih yazdığını, toplumların gerçekleştireceği atılımların ilk adımlarını girişimcilerin attığını kaydederek, bir mühendis ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmış birisi olarak girişimciliğe ve kadın girişimciliğine önem verdiğini vurguladı.

"Girişimci, bir ekonominin yüklemidir ve yüklem olmazsa cümle kuramazsınız." diyen Pekcan, yeni ürünler, yeni iş yapma teknikleri ve yenilikçi fikirleri pazara sunmanın girişimcilerin eseri olduğunu söyledi.

Pekcan, girişimci zihinlerin bir ülkenin zenginliği olduğunu belirterek, "Bu girişimci zihinleri harekete geçirecek tüm çalışmaları desteklemeli ve yüreklendirmeli ve bu girişimci zihinleri yüreklendirecek ekosistemleri yaratmak için gereken her türlü çabayı hep beraber göstermeliyiz." diye konuştu.
Bu nedenle TİM ile TEB iş birliğinde hayata geçen ve 10 ilde faaliyette bulunan Girişim Evlerini Bakanlık olarak çok önemsediklerini vurgulayan Pekcan, bu evlere verdikleri desteklerden bahsetti.

Bakan Pekcan, bunun ileriye doğru atılmış önemli adımlar olduğunu belirterek, yeni fikirlerin oluşması için "özel bir atmosfere ve özel şartlara" ihtiyaçlarının olduğunu aktardı.

"TÜRKİYE YENİLİKÇİLİKTE ÇOK ÜST SIRALARDA"

TİM Başkanı İsmail Gülle ise 2018 Küresel Girişimcilik Endeksi'ne göre Türkiye'nin 137 ülke arasında 37. sırada yer aldığını, "start-up yetenekleri" ve "yenilikçilikte" ise çok daha üst sıralarda olduğunu söyledi.

TEB ile 2015'te yola çıkarak Türkiye'nin geleceğine ışık tutan girişimcilere katkı sağlayacak TİM-TEB Girişim Evleri'ni açmaya başladıklarını belirten Gülle, bugüne kadar 650'den fazla girişimci yetiştirdiklerini bildirdi.

Gülle, TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde yer alan girişimcilerin geçen yıl 330 milyon TL ciroya ulaştığını, ihracatlarının ise her geçen gün katlanarak arttığını kaydederek, girişimcilerin birçok teknolojik gelişmeyi başarıyla tamamladığını vurguladı.

 

"TÜRKİYE'Yİ İLERİYE GİRİŞİMCİLİK TAŞIYACAK"

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici de bugün girişimciliğin bir araya gelmelerine vesile olduğunu belirterek, "Girişimciliğin önümüzdeki dönemde en önemli kelimelerden biri olacağını düşünüyorum. Türkiye'yi bulunduğu yerden daha da ileriye taşıyacak olan girişimcilik ruhu ve anlayışıdır." dedi.

Türkiye'nin inovasyonda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu kaydeden Leblebici, bugün Türkiye'nin ürettiği askeri ve tıp teknolojileriyle, girişimcileriyle ve ihracatçılarıyla dünyada önemli bir konumda olduğunu vurguladı.

Ödül alan girişimciler:

*En hızlı büyüyen girişim/ Delphisonic

*En Yüksek İhracata Ulaşan Girişim/ Rem People:REM

*En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişim/ Miops:ÿMIOPS

*En fazla yatırım alan girişim/ Segmentify:ÿPerakendecilerin

*En Motive Edici Başarı Hikayesi/ Dermis Pharma:

*Uçtan Uca Girişimcimiz/ Indisera:.

*Anka Kuşları-Küllerinden Doğanlar/Scotty:

*İlk Göz Ağrısı/ Gastroclub:

*Çevreye En Duyarlı Girişim/ Reengen:

*En Başarılı Kadın Girişimci/ Artge:

 

 

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