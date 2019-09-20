İşte Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’ları
Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’su belli oldu. Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO arasında, ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay birinci, MV Holding CEO’su Ebru Dorman ikinci, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı üçüncü, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy dördüncü, Tat Gıda CEO’su Arzu Arslan Kesimer beşinci oldu.
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi” kapsamında düzenlenen ödül töreninde konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Cinsiyet eşitliği, ekonomik ve sosyal gelişim için hayati önemde. Araştırmalara göre, yönetim kurullarında ve diğer üst düzey rollerde kadın temsiliyetini artıran şirketler, daha iyi iş sonuçları ve performans elde ediyor. Vodafone Türkiye olarak, ekonomik ve sosyal hayatta cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz. Kadın çalışan oranımız, yüzde 42 ile sektörümüzün iki katı. Orta ve üst düzey pozisyonlardaki kadın çalışan oranımız, yüzde 37. Bu oranı da yüzde 40’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yönde pek çok adım da attık. ReConnect programımız ile kadınları iş hayatına geri kazandırıyoruz. Esnek çalışma saatlerimizle kadın çalışanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Teknolojide Kadın ve Teknolojide Satış programlarımızla, daha çok erkeklerin çalıştığı bu iki alanda kadınların da var olmasını hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye Vodafone Vakfı ile kadınların güçlenmesi için projeler yapıyoruz. Kadınlar, yarının iş dünyasında daha büyük roller üstlenmeli. Bu vesileyle, ödül alan kadın CEO’larımızı tebrik ederim” dedi.
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