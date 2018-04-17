İşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’
GeriEkonomi İşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
17.04.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

İşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’

OTOMOTİV Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği ‘Türkiye’de Yılın Otomobili 2018’ ödülünün sahibi belli oldu. Hyundai Ioniq, 76 gazeteciden aldığı toplam 3820 puanla yılın otomobili seçildi.

OGD’nin kuruluş amaçlarından biri olan, tüketiciye en doğru ve güvenilir bilgiyi vermek misyonunun bir parçası olarak 2016 yılında başlayan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimleri sonucunda ilk ödülün sahibi Skoda Superb olmuştu. Yeni üyelerinin katılımıyla kapsamı artan ve daha fazla ses getiren organizasyonun ikinci yılında, Oyak Renault tarafından Bursa’da üretilen Megane Sedan, 80’den fazla jüri üyesi gazetecinin oylarıyla TYO 2017 ödülüne layık görülmüştü.

ÖDÜL TÖRENİ

Bu akşam Ortaköy Feriye Palace’ta bir araya gelen OGD üyeleri ve marka temsilcilerinin buluştuğu ödül töreninde ayrıca Türkiye otomotiv sektörüne katkı sağlayanları onurlandıran şükran plaketleri verildi.

‘Yılın Otomobili’ni belirleyen son oylamada jüri üyeleri, 250 puanı 7 finalist arasında en az 10, en fazla 100 ve bir favori adaya en yüksek puanı verecek şekilde dağıtarak değerlendirmelerini yaptı.

İşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’

2018 YILININ EN İYİSİ HYUNDAİ IONİQ OLDU

Hyundai Ioniq, 76 gazeteciden aldığı toplam 3820 puanla oyla yılın otomobili seçildi.

OGD özel ödülüne, 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk ve TOFAŞ lâyık görüldü.

İşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’


İşte ödül için yarışan 7 finalist:

1) BMW 5-Serisi
2) Ford Fiesta
3) Hyundai Ioniq
4) Peugeot 5008
5) Skoda Kodiaq
6) Volkswagen Polo
7) Volvo XC60

İşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’

BU KRİTERLERE GÖRE OYLAMA

OGD üyeleri seçim yaparken dünyadaki ve Avrupa’daki benzer organizasyonlarda da dikkate alınan, şu kriterlere göre oy veriyor: Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’

KAP'a bildirildi: O holding borsadan çıkarıldı

Sanat ekonomisine 6 milyon liralık katkı

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?