İşte teşvik alacak firmalar ve yapacakları projeler
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cari açık sorunun kökten çözme niyetiyle gerçekleştirilen proje bazlı teşvik sistemiyle 135 milyar TL yatırım değeri olan 23 yatırımın teşvikedileceğini söyledi. Süper teşvikten 19 firma yararlanacak. 23 projenin hayata geçeceği 135 milyar liralık yatırımlarla 35 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
Teşvik kapsamındaki 23 yatırım arasında en büyük payı Vestel, Tosyalı, Sasa ve Metcap alıyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 milyar lira büyüklükteki 23 projeye teşvik belgesi verilecek. Eti Bakır'ın teşvik belgesi verilmiş yatırımı da dahil edildiğinde toplam yatırım tutarı 137.4 milyar liraya yükseliyor. Teşvik alacak büyük projeler arasında Assan, CFS, Ersan, BMC, Yıldız Metalurji ve TUSAŞ'ın projeleri de yer alıyor. En büyük ilave istihdamı 6,240 ile Vestel, 5,000 ile Sasa, 4,000 ile Alvi Medica, 3,200 ile TUSAŞ sağlayacak.
FİRMALAR VE YAPACAKLARI PROJELER
|Firma Adı
|Yatırım Konusu
|Yatırım Yeri
|Yatırım Tutarı
(Milyon TL)
|İlave İstihdam
|Dolaylı İstihdam
|Sektör
|Alvi medica
|Muhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimi
|İstanbul
|1.526
|4.000
|14.000
|Tıbbi Cihaz
|Assan
|Direkt Soğutmalı Slab Döküm ve Sıcak Haddeleme Yöntemi ile Alüminyum Yassı Mamul Üretimi
|Sakarya
|3.071
|640
|2.560
|Ana Metal Sanayi
|Atayurt
|Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi
|Malatya
|1.379
|1.590
|5.565
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|BMC
|Savunma Sanayi (Tekerlekli Muhtelif Zırhlı Araçlar)
|Sakarya
|429
|575
|2.300
|Savunma Sanayi
|BMC
|Savunma Sanayi (Paletli Zırhlı Araçlar, Lazer Silahı, İnsansız Zırhlı Araç vb.)
|Sakarya
|456
|575
|2.300
|Savunma Sanayi
|BMC
|Raylı Sistem Araçları ( Hızlı Tren, Metro, Bölgesel Tren vb)
|Sakarya
|495
|575
|2.300
|Ulaştırma Teknolojileri
|BMC
|Dizel Motor ( Çeşitli Güçlerde Dizel Motor Üretimi)
|Sakarya
|507
|575
|2.300
|Savunma Sanayi
|CFS
|Polipropilen üretimi
|Adana
|4.110
|1.000
|4.000
|Petrokimya
|Dow Aksa
|Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi
|Yalova
|1.864
|434
|1.736
|Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
|Ekore
|Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi
|Niğde
|2.200
|1.250
|4.375
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|Ersan
|Ham Petrol İşleme Rafinerisi
|Kahramanmaraş
|3.120
|600
|2.700
|Rafineri
|SASA
|PTA – MEG Üretim Tesisi
|Adana veya Hatay
|28.050
|5.000
|20.000
|Petrokimya
|SASA
|Petrokimya Üretim Tesisi (Polimer/Çips)
|Adana
|998
|1.207
|4.828
|Petrokimya
|İpek Mobilya
|Çinko külçe
|Kayseri
|1.101
|1.020
|4.590
|Entegre Metal Üretimi
|Most Makine
|Muhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler
|İzmir
|1.532
|800
|3.200
|Savunma Sanayi
|Siirt Bakır
|İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi
|Siirt
|2.050
|1.000
|4.500
|Entegre Metal Üretimi
|Metcap Enerji
|Polietilen ve polipropilen üretimi
|Edirne
|15.320
|1.150
|4.600
|Petrokimya
|TUSAŞ
|Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı
|Ankara
|4.817
|3.200
|11.200
|Savunma Sanayi/ Havacılık Sanayi
|Oyak Renault
|Hibrit Motor Üretimi
|Bursa
|493
|110
|440
|Yeni Nesil Motor
|Yıldız Metalurji
|Çinko üretimi
|Kırıkkale
|4.440
|1.480
|6.660
|Entegre Metal Üretimi
|Vestel
|Nikel/Nikel Sülfat ve Kobalt/Kobalt Sülfat ile Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya)
|28.396
|6.240
|24.960
|Elektrikli Batarya
|Sütaş
|Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık
|Bingöl
|647
|1.090
|4.905
|Entegre Teknik Hayvancılık
|Tosyalı
|Entegre Madencilik Yatırımı
|Osmaniye
|28.000
|Entegre Madencilik
|Toplam
|135.000
|34.111
|134.019
SAĞLANAN DESTEKLER
*Gümrük Vergisi Muafiyeti
* KDV İstisnası,
*Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,
*Yatırım tutarının iki katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası,
*İstihdam destekleri,
*10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği,
*10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği,
*Nitelikli personel desteği,
*Finansal destekler,
*Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya Kâr Payı Desteği,
*Sermaye katkısı,
*10 yıla kadar enerji desteği,
*Yatırım yeri ile ilgili destekler,
Yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
*Altyapı desteği,
*Kamu alım garantisi ve ile izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde kolaylık getirilmesi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle