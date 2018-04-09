İşte teşvik alacak firmalar ve yapacakları projeler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİşte teşvik alacak firmalar ve yapacakları projeler
GeriEkonomi İşte teşvik alacak firmalar ve yapacakları projeler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
09.04.2018 - 18:36, Son Güncelleme:

İşte teşvik alacak firmalar ve yapacakları projeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte teşvik alacak firmalar ve yapacakları projeler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cari açık sorunun kökten çözme niyetiyle gerçekleştirilen proje bazlı teşvik sistemiyle 135 milyar TL yatırım değeri olan 23 yatırımın teşvikedileceğini söyledi. Süper teşvikten 19 firma yararlanacak. 23 projenin hayata geçeceği 135 milyar liralık yatırımlarla 35 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Teşvik kapsamındaki 23 yatırım arasında en büyük payı Vestel, Tosyalı, Sasa ve Metcap alıyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 milyar lira büyüklükteki 23 projeye teşvik belgesi verilecek. Eti Bakır'ın teşvik belgesi verilmiş yatırımı da dahil edildiğinde toplam yatırım tutarı 137.4 milyar liraya yükseliyor. Teşvik alacak büyük projeler arasında Assan, CFS, Ersan, BMC, Yıldız Metalurji ve TUSAŞ'ın projeleri de yer alıyor. En büyük ilave istihdamı 6,240 ile Vestel, 5,000 ile Sasa, 4,000 ile Alvi Medica, 3,200 ile TUSAŞ sağlayacak.

İşte teşvik alacak firmalar ve yapacakları projeler


FİRMALAR VE YAPACAKLARI PROJELER

Firma AdıYatırım KonusuYatırım YeriYatırım Tutarı
(Milyon TL)		İlave İstihdamDolaylı İstihdamSektör
Alvi medicaMuhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimiİstanbul1.5264.00014.000Tıbbi Cihaz
AssanDirekt Soğutmalı Slab Döküm ve Sıcak Haddeleme Yöntemi ile Alüminyum Yassı Mamul ÜretimiSakarya3.0716402.560Ana Metal Sanayi
AtayurtIngot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimiMalatya1.3791.5905.565Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
BMCSavunma Sanayi (Tekerlekli Muhtelif Zırhlı Araçlar)Sakarya4295752.300Savunma Sanayi
BMCSavunma Sanayi (Paletli Zırhlı Araçlar, Lazer Silahı, İnsansız Zırhlı Araç vb.)Sakarya4565752.300Savunma Sanayi
BMCRaylı Sistem Araçları ( Hızlı Tren, Metro, Bölgesel Tren vb)Sakarya4955752.300Ulaştırma Teknolojileri
BMCDizel Motor ( Çeşitli Güçlerde Dizel Motor Üretimi)Sakarya5075752.300Savunma Sanayi
CFSPolipropilen üretimiAdana4.1101.0004.000Petrokimya
Dow AksaKarbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesiYalova1.8644341.736Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
EkoreIngot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimiNiğde2.2001.2504.375Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
ErsanHam Petrol İşleme RafinerisiKahramanmaraş3.1206002.700Rafineri
SASAPTA – MEG Üretim TesisiAdana veya Hatay28.0505.00020.000Petrokimya
SASAPetrokimya Üretim Tesisi (Polimer/Çips)Adana9981.2074.828Petrokimya
İpek MobilyaÇinko külçeKayseri1.1011.0204.590Entegre Metal Üretimi
Most MakineMuhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünlerİzmir1.5328003.200Savunma Sanayi
Siirt Bakırİzabe ve Elektroliz Bakır ÜretimiSiirt2.0501.0004.500Entegre Metal Üretimi
Metcap EnerjiPolietilen ve polipropilen üretimiEdirne15.3201.1504.600Petrokimya
TUSAŞMilli Muharip Uçak Ön TasarımıAnkara4.8173.20011.200Savunma Sanayi/ Havacılık Sanayi
Oyak RenaultHibrit Motor ÜretimiBursa493110440Yeni Nesil Motor
Yıldız MetalurjiÇinko üretimiKırıkkale4.4401.4806.660Entegre Metal Üretimi
VestelNikel/Nikel Sülfat ve Kobalt/Kobalt Sülfat ile Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya) 28.3966.24024.960Elektrikli Batarya
SütaşEntegre Teknik Büyükbaş HayvancılıkBingöl6471.0904.905Entegre Teknik Hayvancılık
TosyalıEntegre Madencilik YatırımıOsmaniye28.000  Entegre Madencilik
Toplam  135.00034.111134.019

SAĞLANAN DESTEKLER

*Gümrük Vergisi Muafiyeti
* KDV İstisnası,
*Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,
*Yatırım tutarının iki katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası,
*İstihdam destekleri,
*10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği,
*10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği,
*Nitelikli personel desteği,
*Finansal destekler,
*Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya Kâr Payı Desteği,
*Sermaye katkısı,
*10 yıla kadar enerji desteği,
*Yatırım yeri ile ilgili destekler,
Yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
*Altyapı desteği,
*Kamu alım garantisi ve ile izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde kolaylık getirilmesi 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

İşte teşvik alacak firmalar ve yapacakları projeler

Mesut Yılmaz'ın oğlu da teşvik aldı

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?