İşte sürücüsüz Uber’in çarptığı yayanın ölüm anı
Uber’in trafiğe açık yollarda otonom sürüş denemeleri yapan test aracının sebep olduğu ve ilk kez bir yayanın ölümüne sebep olan kazanın araç içi görüntüleri paylaşıldı.
18 Mart akşamı ABD'nin Arizona eyaletinin Tempe şehrinde, Uber'in sürücüsüz test araçlarından birinin otonom sürüş modu devrede iken karıştığı ve ilk kez bir yayanın ölümüyle sonuçlanan kazanın araç içi görüntüleri, Tempe polis teşkilatı resmi Twitter hesabından paylaşıldı
Paylaşılan videoda, yolu gösteren açıda bir anlığına görülen yaya, karanlığın içinden, saatte 65 kilometre hızla gelen aracın önüne aniden çıktığı görülüyor. Kaza esnasında direksiyon başında sorumlu olarak bulunan sürücünün, dikkatini başka yere verdiği ve otonom sürüş modunda seyir halindeki aracın kontrolünü üstlenemediği görülüyor.
Olay yerinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elaine Herzberg (49) tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş ve sürücüsüz bir aracın sebebiyet verdiği, bir yayanın ölümüyle sonuçlanan ilk kaza olarak kayıtlara geçmişti.
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