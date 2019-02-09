İşte sera paketi

Aydın’ın verdiği bilgilere göre yatırım harcamalarının yüzde 75’ine kadar kredi verilebilecek, 7 yıla kadar vadelendirilebilecek ve 2 yıl anapara ödemesiz dönem sağlanacak. Faizler ise indirimli olarak azami yüzde 8.25 olarak uygulanacak. Aydın, seralarda yapılan tarımsal üretimin arttırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan yeni bir kredi paketini dün Antalya’da açıkladı.

ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİK

Aydın, seracılığın geliştirilmesi ve belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere, Türkiye’nin uygun diğer bölgelerine de yaygınlaştırılması, örtü altı tarımında kapasite kullanımının, tarımsal üretimin ve verimliliğin arttırılması ve böylece mevsimsel değişikliklerin üretim miktarı, maliyetler ve fiyatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı yapmak amacıyla yeni bir kredi paketi oluşturulduğunu belirtti. Özellikle işletme giderlerinin daha büyük bir kısmını kredilendirerek, üreticilere piyasadan borçlanmak yerine Ziraat Bankası’nca sunulan uygun faizli kredilerden daha fazla yararlanabilme imkanının sağlanacağını vurgulayan Aydın, “Yeni sera yapımlarında, yatırım harcamalarının azami yüzde 75’ine kadar kredi kullandırılabilecek. Yatırım kredilerine, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vadelendirilebilecek, geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları da gelir miktarına ve gelir elde etme dönemlerine göre belirlenecek. Yeni yapılacak yatırımlarda yatırımın büyüklüğüne ve işletmeye geçiş süresine bağlı olarak 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem verilebilecek” dedi.

YÜZDE 8.25 FAİZ

Ziraat Bankası’nın, 1 yıla kadar vadeli kredilere yıllık yüzde 8; 1-4 yıl arası vadeli kredilere yüzde 10; 4 yıldan uzun vadeli kredilere ise yüzde 11 faiz oranı uyguladığını hatırlatan Aydın, “Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği sonrasında üreticiler azami yüzde 8.25 faiz oranı ile uzun vadeli kredi kullanarak yatırım yapma imkanı bulabilecekler. Ziraat Bankası tarafından 5 yıllık dönemde örtü altı tarımı ile ilgili olarak toplam 4.1 milyar TL kredi kullandırdı. Söz konusu kredilerin yaklaşık yüzde 38’lik kısmı yatırımların finansmanına yönelik orta ve uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır. Yeni kredi paketi bugünden (dünden) itibaren uygulamaya alınmış, dileyen üreticiler ilgili Ziraat Bankası başvurularını yapabilirler” diye konuştu.

JEOTERMALE HAZIRLIK

GÜNCELLENMİŞ ürün bütçeleri ile serada üretim yapılan bölgelerde Ziraat Bankası’nca verilen finansal desteğin artırıldığını vurgulayan Hüseyin Aydın, “Bir yandan da önümüzdeki dönemde ilgili bakanlıklar tarafından projelendirilecek olan ‘Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Bölgeleri’nde yapılacak yatırımların finansmanına yoğunlaşılması hedefleniyor” dedi. Aydın, daha önce kurulmuş ancak, herhangi bir nedenle üretim yapılmayan atıl durumdaki seraların satın alınması ve bunların tadilatı ile modernizasyonu amacıyla da yeni sera kurulumunda olduğu gibi uzun vadeli krediler kullandırılacağını dile getirerek şöyle devam etti: “Böylece, üretime başlanıp devam ettirilmesi için gerekli finansman sağlanacak ve yatırım için gerekli süreden tasarruf edilip atıl işletmeler ekonomiye kazandırılacak. Mevcut seraların onarılması, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonlarına yönelik olarak da üreticilere orta ve uzun vadeli yatırım kredileri kullandırılacak. Böylece mevcut seralar daha modern bir yapıya kavuşturulacak ve verimlilikleri arttırılacak.”

YENİDEN VADELEME

ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Aydın, başta Antalya olmak üzere farklı bölgelerde yaşanan doğal afetlerden etkilenen seralarla ilgili krediler, üreticilerin ödeme güçleri ve gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde yeniden vadelendirileceğini belirterek “Ayrıca bu üreticiler ihtiyaç duymaları halinde, seralarını yeniden kurmaları ya da onarmaları amacıyla, ödeme güçleri dahilinde ilave kredi de kullanabilecekler. Yatırım yapılan bölgenin iklim koşullarına bağlı olmakla birlikte, sera yatırımları genel olarak nisan-ağustos döneminde yoğunlaşıyor. Ancak, yapılacak yatırımların önümüzdeki üretim sezonuna yetiştirilmesi amacıyla sera yatırımları ile ilgili taleplerin şimdiden alınmaya başlanması ve kredi süreçlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak, verimli, karlı ve sürdürülebilir yatırımların finansmanına yönelik kredi limitlerinin, yatırım dönemi başlamadan hazır hale getirilmesi hedefleniyor” dedi.