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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşte kredilerin ayrıntıları

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İşte kredilerin ayrıntıları

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi. Yapılan açıklamada, “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan 4 ürünle ilgili ayrıntılar şöyle:

1. İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ

Seçilmiş emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecek. İlave istihdam başına kredi tutarı tekstil ve konfeksiyon için 100 bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin TL olacak.

2. HİZMET SEKTÖRÜ

Seçilmiş emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecek. İlave istihdam başına kredi tutarı 5 bin TL-100 bin TL arasında değişecek.

3. DEVAM EDEN İNŞAAT PROJELERİ

Hasılat Paylaşım Yöntemi’nin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabilecek. Sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olacak. Söz konusu kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecek.

4. YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK

Yurtdışında inşaat taahhüt ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, personelin en az yüzde 75’inin Türkiye’den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt eden firmalar kredi kullanabilecek. Firmalar ihtiyaç duydukları kesin ve avans teminat mektuplarını azami binde 5 komisyonla, nakit kredileri ise üstlendikleri işle ilgili avans alamayan firmalara yurtdışında aldıkları ihalenin yüzde 5’ine kadar kullanabilecek.

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