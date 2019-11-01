İşte kredilerin ayrıntıları
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi. Yapılan açıklamada, “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Hazırlanan 4 ürünle ilgili ayrıntılar şöyle:
1. İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ
Seçilmiş emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecek. İlave istihdam başına kredi tutarı tekstil ve konfeksiyon için 100 bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin TL olacak.
2. HİZMET SEKTÖRÜ
Seçilmiş emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecek. İlave istihdam başına kredi tutarı 5 bin TL-100 bin TL arasında değişecek.
3. DEVAM EDEN İNŞAAT PROJELERİ
Hasılat Paylaşım Yöntemi’nin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabilecek. Sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olacak. Söz konusu kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecek.
4. YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK
Yurtdışında inşaat taahhüt ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, personelin en az yüzde 75’inin Türkiye’den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt eden firmalar kredi kullanabilecek. Firmalar ihtiyaç duydukları kesin ve avans teminat mektuplarını azami binde 5 komisyonla, nakit kredileri ise üstlendikleri işle ilgili avans alamayan firmalara yurtdışında aldıkları ihalenin yüzde 5’ine kadar kullanabilecek.
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