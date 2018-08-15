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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
15.08.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

İşte konutta kampanyanın detayları

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İşte konutta kampanyanın detayları

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sektörüne yönelik uygun faizli kampanyalar için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı. Bu kapsamda bayramdan sonra 120 ay vade ve yüzde 1’in altında faiz oranıyla büyük bir konut kampanyası başlatacaklarını söyleyen KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Böyle kampanyalar genelde 1 ay sürer, talep olursa uzatabiliriz. Diğer detaylar henüz netleşmedi üzerine çalışıyoruz" dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya yapılacağını açıkladı. Bakan Murat Kurum, bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile birlikte büyük bir kampanya hazırladıklarını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bayramdan sonra büyük bir konut kampanyası başlatacaklarını ve yaklaşık 1 ay süreceğini söyledi. Talep çok olursa kampanyanın 1 ay veya 15 gün uzatılabileceğini belirten Elmas, "Faiz oranını yüzde 1’in altına çekeceğiz 0,99 veya 98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir" dedi.

"FAİZ ORANINI YÜZDE 1’İN ALTINA ÇEKECEĞİZ"

15 Mayıs’ta benzer bir kampanya başlattıklarını ve konut satışlarını yüzde 22 yükselttiklerini aktaran Elmas, "45 günde hem mayıs hem de haziran rakamlarını çok yükselttik. Bu kampanyaların etkisiyle de temmuz ayı rakamlarının devam ettiğini düşünüyorum. Konuta olan ilgiyi devam ettirmiş olduk. Şimdiden bayram havasına girildi. Bayram sonrası için büyük bir konut kampanyası hazırlıyoruz. Faiz oranını yüzde 1’in altına çekeceğiz 0.99 veya 0.98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir" ifadelerini kullandı. 

"ARA ÖDEME VE PEŞİNATLAR ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Şu anda indirim oranını netleştirmediklerini vurgulayan Elmas, "İndirim olacaksa ne kadar olacak onun üzerinde çalışıyoruz. Ara ödemenin de ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Netleşen tek şey 0.99-0.98 faiz oranı ve 120 ay vadeyi biz vereceğiz. Ara ödeme ve peşinatlar üzerine çalışıyoruz" dedi.

"İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MALZEMELERİN YÜZDE 90’İ YERLİ"

15 Temmuz’da Amerika’nın tutumundan sonra sektör olarak malzeme alımlarına dikkat ettiklerini ve genelde yerli ürünleri kullandıklarını söyleyen Elmas, "İnşaat sektörünün kullandığı malzemeler yüzde 90 oranında yerli ürünler. İthal ürünler oldukça az. Yürüyen merdiven, asansör, klima cihazları, santralleri gibi ürünleri genelde ithal ediyoruz. 15 Temmuz’dan beri biz aslında Amerika’nın almış olduğu pozisyonu göz önünde bulundurarak ithal ürün alımlarına dikkat ediyoruz. Şimdi artık daha fazla dikkat edeceğiz" diye konuştu. 

"DEMİR VE ÇİMENTO FİYATLARI SEKTÖRÜ ZORLUYOR"

Demir ve çimentonun döviz girdisi olduğunu için sektörü zorladığını belirten Elmas, "Demir ve çimentoda yerli üretim var ama hammaddeleri dövizle alınıyor. İnşaat demirinde, hurdanın fiyatı 300 dolar bunu yurt içinde işledikten sonra uluslararası piyasalara 600 dolara satılıyor. Ama bizde de 600 dolara satıyorlar. Çağrım şudur, 600 doları 6-7 liradan çarpıp yerli piyasaya böyle satmamaları lazım. İnşaat sektörünü ciddi olarak sıkıntıya sokan en birinci faktörlerden birisi demirin fiyatıdır. Çimentoda yine uluslararası pazara dolarla satılıyor, yerli piyasada da dolar dikkate alınarak satılıyor. Onlardan da çimentoyu iç piyasada dolar bazlı değil de inşaat sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak fiyatlandırmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Sur Yapı olarak şu anda bir kampanya yürüttüklerini ifade eden Elmas, şunları söyledi:

"60 ay 0 faiz ile peşinat ve ara ödeme almıyoruz. Fiyat farkı da yok. Örneğin, 300 bin liralık 1+1 daireyi 60 aya bölersek aylık 5 bin lira taksit ödeyerek ev sahibi olunabilir. 2+1 dairelerde ise fiyat 450- 500 bin lira seviyelerinden başlayarak yukarılara çıkıyor. Onun dışında yüzde 20 peşin alıp 84 ay 0 faiz ile yürüttüğümüz bir kampanya da yapıyoruz. Onda iki ara ödeme var, parası olana da olmayana da büyük imkan tanıyoruz."

"MALİYETLER ARTTI, KARLAR AZALDI"

1 yılda maliyetlerin yüzde 25 yükseldiğini ama konut fiyatları yüzde 10 bile artmadığını dile getiren Elmas, " Karlarımız ciddi oranda azaldı, sektör zorlanıyor. Bugün açıklanan konut satış rakamları gayet pozitif. Faizler ve dolar bu kadar yükselmişken konut satışları dolu dizgin devam ediyor. İnsanların talebi de çok konutu erişilebilir hale getirmeliyiz" dedi.


 

 

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