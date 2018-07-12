İşte İngiliz hükümetinin yol haritası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİşte İngiliz hükümetinin yol haritası
GeriEkonomi İşte İngiliz hükümetinin yol haritası
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
12.07.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

İşte İngiliz hükümetinin yol haritası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte İngiliz hükümetinin yol haritası

İngiltere'de hükümet bugün Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışa (Brexit) dair yol haritasını açıkladı.

İNGİLİZ hükümeti tarafından açıklanan Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışa (Brexit) dair yol haritası belgesinde İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında dört temel alanda kapsamlı iş birliği amaçlanıyor. 

Metinde, İngiltere ve AB arasında ekonomik ortaklığın sağlanması, güvenlik alanında iş birliğinin devamı, havacılık ve nükleer güç alanlarında iş birliğini sürdürülmesi, İngiltere ve AB arasında anlaşmanın gücünü artırmak için kurumsal çerçevenin oluşturulması hedefleniyor. 

Metnin ekonomi başlığı altında, “AB ile gelecekte refahı maksimize eden kapsamlı ve derin bir ekonomik ilişkinin geliştirilmesi ve İngiltere-AB arasında ticaretinde aksamaların minimum seviyede olması, istihdamın ve iş kaynaklarının muhafaza edilmesi, aynı zamanda dünyadaki fırsatlardan azami şekilde faydalanılması hedeflenmektedir.” ifadesine yer verildi. 

Yol haritası metninde, “toplumlar” başlığı altında ise serbest dolaşımın yeni bir göçmenlik sistemiyle birlikte sonlandırılmasının planlandığı, öte yandan AB vatandaşlarının "sınırlı süreyle ve kesin bir şekilde belirtilmiş koşullarla" İngiltere’de vize olmaksızın çalışabileceği belirtildi. 

Birleşik Krallığın bir parçası olan Kuzey İrlanda ve bağımsız İrlanda arasında katı bir sınır gümrük uygulamasının istenmediği belirtilen metinde, Kuzey İrlanda’da barış sürecinin devamının sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. 

Metinde, ayrıca Birleşik Krallığın anayasal bütünlüğünün korunmasının da önemi vurgulandı. 

Yol haritasında, İngiltere'nin AB ile kolaylaştırılmış gümrük düzenlemeleri (FCA) içerisinde yer alarak ticaretini sorunsuz şekilde devam ettirmeyi amaçladığı belirtildi. Öte yandan İngiltere’nin bazı alanlarda ticareti sınırlandırabilecek adımları atabileceği belirtildi.

Yol haritası metninde, İngiltere ve AB menşeli ürünlere karşılıklı olarak ek gümrük vergisi ya da kotası uygulanmamasının, her iki tarafın ürünlerinin ticaretinin mümkün olduğu ölçüde sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. 

Yol haritası metninin giriş bölümünde değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Theresa May, “Bizim teklifimiz kapsamlı, iddialı. (Teklifimiz) haklarımız ve yükümlülüklerimiz arasında ihtiyaç duyduğumuz dengeyi sağlıyor. Teklifimiz ulusal çıkarlarımız, Birleşik Krallık ve AB’nin ortak çıkarları içerisinde prensipli ve pratik bir Brexit sunuyor.” ifadelerini kullandı. 

İngiltere’nin Brexit Bakanı Dominic Raab ise İngiltere’nin AB’ye sunduğu teklifin, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden, ortak pazardan ve Gümrük Birliği’nden çıkışını sağladığını belirtti. 

Raab, “Bu şekilde Birleşik Krallık dünya ile yeni ticaret anlaşmaları imzalayabilecek. Özellikle hizmetler alanında yeni bir anlaşmalar yapabilecek. Birleşik Krallık ve AB arasında imzalanacak yeni bir ticaret anlaşması ile sorunsuz ticareti koruyabilecek, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebileceğiz.” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Başarı öğrenilir mi? İşte başarıya giden yol için 8 öneri!

İşte İngiliz hükümetinin yol haritası

85 ülkeden 200 alım heyetini ağırladılar

"Türkiye ile ticaret hacmimiz 30 milyon dolar olacak"