MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriÄ°ÅŸte, IMFâ€™nin Türkiye için büyüme beklentisi
GeriEkonomi Ä°ÅŸte, IMFâ€™nin Türkiye için büyüme beklentisi
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Ekonomi
WASHINGTON (AA)
09.10.2018 - 09:46, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°ÅŸte, IMFâ€™nin Türkiye için büyüme beklentisi

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Ä°ÅŸte, IMFâ€™nin Türkiye için büyüme beklentisi

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF), kÃ¼resel ekonomiye yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me beklentilerini yÃ¼kselen riskler nedeniyle aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekti.

IMF, "DÃ¼nya Ekonomik GÃ¶rÃ¼nÃ¼m Raporu"nun (DEG) Ekim 2018 sayÄ±sÄ±nÄ± "Ä°stikrarlÄ± BÃ¼yÃ¼meyi SÄ±nayan Zorluklar" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±.Â 

Her yÄ±l, IMF-DÃ¼nya BankasÄ± toplantÄ±larÄ± Ã¶ncesinde olmak Ã¼zere iki kez hazÄ±rlanan raporda, kÃ¼resel ekonomiye yÃ¶nelik aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ risklerin son 6 ayda gÃ¼mrÃ¼k tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve yÃ¼kselen piyasalardaki sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±yla yÃ¼kseldiÄŸi vurgulandÄ±.Â 

IMF'nin, 2018 ve 2019 yÄ±llarÄ±na iliÅŸkin kÃ¼resel bÃ¼yÃ¼me beklentilerini yÃ¼kselen riskler nedeniyle yÃ¼zde 3,9'dan yÃ¼zde 3,7'ye indirdiÄŸi raporda, bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinin yanÄ± sÄ±ra yÃ¼kselen piyasa ekonomilerine yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me tahminleri aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekildi.Â 

GELÄ°ÅžMÄ°Åž EKONOMÄ°LERDE EN BÃœYÃœK REVÄ°ZYON ALMANYA VE FRANSA'YAÂ

ABD ekonomisine iliÅŸkin bu yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me tahmini yÃ¼zde 2,9'da sabit bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± DEG raporunda, 2019 beklentisi ise Ã‡in'le sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len "ticaret savaÅŸÄ±" nedeniyle yÃ¼zde 2,7'den yÃ¼zde 2,5'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

Raporda, "ABD ekonomisinin tam istihdamÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±" ve "Ã¼lkede enflasyonun ani ÅŸekilde artmasÄ±nÄ±n finansal piyasalar iÃ§in risk oluÅŸturduÄŸu" deÄŸerlendirmelerine yer verilmesi de dikkati Ã§ekti.Â 

Avro BÃ¶lgesi'nde ise Almanya ve Fransa'ya yÃ¶nelik beklentilerde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶ze Ã§arptÄ±.Â 

IMF, raporunda Almanya'nÄ±n bu sene ve gelecek yÄ±l yÃ¼zde 1,9 bÃ¼yÃ¼mesinin beklediÄŸini bildirdi. Bu rakamlar, temmuz ayÄ±nda gÃ¼ncellenen raporda 2018 iÃ§in yÃ¼zde 2,2 ve 2019 iÃ§in yÃ¼zde 2,1 seviyesindeydi.Â 

Fransa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼me beklentileri ise bu yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 1,8'den yÃ¼zde 1,6'ya ve gelecek sene iÃ§in yÃ¼zde 1,7'den yÃ¼zde 1,6'ya Ã§ekildi. Ä°spanya'ya yÃ¶nelik 2018 bÃ¼yÃ¼me beklentisi yÃ¼zde 2,8'den yÃ¼zde 2,7'ye indirilirken, gelecek yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me tahmini yÃ¼zde 2,2'de sabit tutuldu.Â 

Son gÃ¼nlerde bÃ¼tÃ§e tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Ä°talya'ya yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me beklentileri ise deÄŸiÅŸtirilmedi. IMF, Ä°talya'nÄ±n bu yÄ±l yÃ¼zde 1,2 ve gelecek sene yÃ¼zde 1,0 bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini Ã¶ngÃ¶rmeye devam etti. Benzer ÅŸekilde, Ä°ngiltere'nin bu yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me tahmini yÃ¼zde 1,4 ve gelecek seneye yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me beklentisi yÃ¼zde 1,5'te bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 

KuruluÅŸ, Japonya'ya yÃ¶nelik 2018 bÃ¼yÃ¼me beklentisini 0,1 puan artÄ±rarak yÃ¼zde 1,1'e Ã§Ä±karÄ±rken, 2019 beklentisini yÃ¼zde 0,9 ile bir Ã¶nceki rapordaki seviyesinde tuttu.Â 

Bu revizyonlar, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere yÃ¶nelik 2019 bÃ¼yÃ¼me beklentisinin yÃ¼zde 2,2'den yÃ¼zde 2,1'e indirilmesine neden oldu. IMF'nin sÃ¶z konusu Ã¼lke grubuna iliÅŸkin 2018 bÃ¼yÃ¼me tahmini ise yÃ¼zde 2,4'te sabit kaldÄ±.Â 

Â 

YÃœKSELEN PÄ°YASALARA DAÄ°R BÃœYÃœME BEKLENTÄ°LERÄ° AÅžAÄžI Ã‡EKÄ°LDÄ°Â

Raporda, IMF'nin yÃ¼kselen piyasalar ve geliÅŸmekte olan ekonomilere yÃ¶nelik 2018-2019 bÃ¼yÃ¼me beklentileri yÃ¼zde 4,7'ye indirildi. Bu rakamlar, temmuz ayÄ±nda yayÄ±mlanan bir Ã¶nceki DEG'de 2018 iÃ§in yÃ¼zde 4,9 ve 2019 iÃ§in yÃ¼zde 5,1 olarak belirlenmiÅŸti.Â 

Bu grup iÃ§inde Brezilya, Meksika, Arjantin ve GÃ¼ney Afrika'nÄ±n hem 2018 hem 2019 bÃ¼yÃ¼me beklentileri aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekildi.Â 

Buna gÃ¶re, IMF Brezilya'nÄ±n bÃ¼yÃ¼me tahminini bu yÄ±l iÃ§in 0,4 puan azaltarak yÃ¼zde 1,4'e ve gelecek sene iÃ§in 0,1 puan dÃ¼ÅŸÃ¼rerek yÃ¼zde 2,4'e revize etti.Â 
Meksika'nÄ±n yeni bÃ¼yÃ¼me tahminleri de yÃ¼zde 2,2 ve 2,5 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Bu rakamlar, bir Ã¶nceki raporda yÃ¼zde 2,3 ve yÃ¼zde 2,7 seviyesindeydi.

IMF, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce stand-by anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± Arjantin'in bu yÄ±l yÃ¼zde 2,6 ve gelecek yÄ±l yÃ¼zde 1,6 daralacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulundu. Arjantin'e yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me beklentileri temmuzda sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 0,4 ve yÃ¼zde 1,5 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

GÃ¼ney Afrika ekonomisine iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼me beklentileri ise bu yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 0,8 ve gelecek yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde yÃ¼zde 1,4'e deÄŸiÅŸtirildi. SÃ¶z konusu oranlar, 3 ay Ã¶nce gÃ¼ncellenen DEG'de sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 1,5 ve 1,7 olarak belirtilmiÅŸti.Â 

IMF ekonomistleri, ayrÄ±ca Ã‡in'in 2019 bÃ¼yÃ¼me beklentisini, ABD'nin tarifeleri nedeniyle yÃ¼zde 6,4'ten yÃ¼zde 6,2'ye Ã§ekti. Ãœlkeye yÃ¶nelik bu yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me beklentisi ise yÃ¼zde 6,6 olarak teyit edildi.Â 

Rusya'ya iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼me tahminleri, bu yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 1,7'de sabit bÄ±rakÄ±lÄ±rken, gelecek sene iÃ§in yÃ¼zde 1,5'ten yÃ¼zde 1,8'e yÃ¼kseltildi.

Â 

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N BÃœYÃœME BEKLENTÄ°LERÄ° DE REVÄ°ZE EDÄ°LDÄ°Â

YÃ¼kselen piyasalar ve geliÅŸmekte olan ekonomiler grubunda bulunan birÃ§ok Ã¼lke gibi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me beklentilerini de aÅŸaÄŸÄ± Ã§eken IMF, TÃ¼rkiye ekonomisinin bu yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 3,5 ve gelecek yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 0,4 bÃ¼yÃ¼yeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulundu. Bu oranlar, temmuz ayÄ±nda gÃ¼ncellenen DEG'de sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 4,2 ve yÃ¼zde 3,9 seviyesindeydi.

DEG'de, ayrÄ±ca TÃ¼rkiye ekonomisine iliÅŸkin enflasyon, cari aÃ§Ä±k ve iÅŸsizlik beklentilerine yer verildi.Â 

Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de tÃ¼ketici fiyat endeksinin bu yÄ±lÄ±n sonunda yÃ¼zde 15 ve gelecek yÄ±lÄ±n sonunda yÃ¼zde 16,7 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸmesi bekleniyor. KuruluÅŸun iÅŸsizlik oranÄ± tahminleri ise bu yÄ±l sonu iÃ§in yÃ¼zde 11 ve 2019 sonu iÃ§in yÃ¼zde 12,3 olarak belirlendi.Â 

Raporda, cari aÃ§Ä±ÄŸÄ±n gayrisafi yurt iÃ§i hasÄ±laya oranÄ±nÄ±n bu yÄ±lÄ±n sonunda yÃ¼zde 5,7'e yÃ¼kseldikten sonra gelecek sene yÃ¼zde 1,4'e gerileyeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde de bulunuldu.Â 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Son dakika... Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ÅŸehit ve gazi Ã§ocuÄŸu Ã¶ÄŸrencilere destek

FÄ±rsatÃ§Ä±lara karÅŸÄ± Ã¼Ã§lÃ¼ denetim yapÄ±lmalÄ±

MÃ¼lteci kadÄ±nlara Ã‡eÅŸme gÃ¼neÅŸi

Bursa'da eller ihracata kalktÄ±