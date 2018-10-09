IMF, "DÃ¼nya Ekonomik GÃ¶rÃ¼nÃ¼m Raporu"nun (DEG) Ekim 2018 sayÄ±sÄ±nÄ± "Ä°stikrarlÄ± BÃ¼yÃ¼meyi SÄ±nayan Zorluklar" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±.Â

Her yÄ±l, IMF-DÃ¼nya BankasÄ± toplantÄ±larÄ± Ã¶ncesinde olmak Ã¼zere iki kez hazÄ±rlanan raporda, kÃ¼resel ekonomiye yÃ¶nelik aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ risklerin son 6 ayda gÃ¼mrÃ¼k tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve yÃ¼kselen piyasalardaki sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±yla yÃ¼kseldiÄŸi vurgulandÄ±.Â

IMF'nin, 2018 ve 2019 yÄ±llarÄ±na iliÅŸkin kÃ¼resel bÃ¼yÃ¼me beklentilerini yÃ¼kselen riskler nedeniyle yÃ¼zde 3,9'dan yÃ¼zde 3,7'ye indirdiÄŸi raporda, bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinin yanÄ± sÄ±ra yÃ¼kselen piyasa ekonomilerine yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me tahminleri aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekildi.Â

GELÄ°ÅžMÄ°Åž EKONOMÄ°LERDE EN BÃœYÃœK REVÄ°ZYON ALMANYA VE FRANSA'YAÂ

ABD ekonomisine iliÅŸkin bu yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me tahmini yÃ¼zde 2,9'da sabit bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± DEG raporunda, 2019 beklentisi ise Ã‡in'le sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len "ticaret savaÅŸÄ±" nedeniyle yÃ¼zde 2,7'den yÃ¼zde 2,5'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Raporda, "ABD ekonomisinin tam istihdamÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±" ve "Ã¼lkede enflasyonun ani ÅŸekilde artmasÄ±nÄ±n finansal piyasalar iÃ§in risk oluÅŸturduÄŸu" deÄŸerlendirmelerine yer verilmesi de dikkati Ã§ekti.Â

Avro BÃ¶lgesi'nde ise Almanya ve Fransa'ya yÃ¶nelik beklentilerde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶ze Ã§arptÄ±.Â

IMF, raporunda Almanya'nÄ±n bu sene ve gelecek yÄ±l yÃ¼zde 1,9 bÃ¼yÃ¼mesinin beklediÄŸini bildirdi. Bu rakamlar, temmuz ayÄ±nda gÃ¼ncellenen raporda 2018 iÃ§in yÃ¼zde 2,2 ve 2019 iÃ§in yÃ¼zde 2,1 seviyesindeydi.Â

Fransa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼me beklentileri ise bu yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 1,8'den yÃ¼zde 1,6'ya ve gelecek sene iÃ§in yÃ¼zde 1,7'den yÃ¼zde 1,6'ya Ã§ekildi. Ä°spanya'ya yÃ¶nelik 2018 bÃ¼yÃ¼me beklentisi yÃ¼zde 2,8'den yÃ¼zde 2,7'ye indirilirken, gelecek yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me tahmini yÃ¼zde 2,2'de sabit tutuldu.Â

Son gÃ¼nlerde bÃ¼tÃ§e tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Ä°talya'ya yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me beklentileri ise deÄŸiÅŸtirilmedi. IMF, Ä°talya'nÄ±n bu yÄ±l yÃ¼zde 1,2 ve gelecek sene yÃ¼zde 1,0 bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini Ã¶ngÃ¶rmeye devam etti. Benzer ÅŸekilde, Ä°ngiltere'nin bu yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me tahmini yÃ¼zde 1,4 ve gelecek seneye yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me beklentisi yÃ¼zde 1,5'te bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

KuruluÅŸ, Japonya'ya yÃ¶nelik 2018 bÃ¼yÃ¼me beklentisini 0,1 puan artÄ±rarak yÃ¼zde 1,1'e Ã§Ä±karÄ±rken, 2019 beklentisini yÃ¼zde 0,9 ile bir Ã¶nceki rapordaki seviyesinde tuttu.Â

Bu revizyonlar, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere yÃ¶nelik 2019 bÃ¼yÃ¼me beklentisinin yÃ¼zde 2,2'den yÃ¼zde 2,1'e indirilmesine neden oldu. IMF'nin sÃ¶z konusu Ã¼lke grubuna iliÅŸkin 2018 bÃ¼yÃ¼me tahmini ise yÃ¼zde 2,4'te sabit kaldÄ±.Â

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YÃœKSELEN PÄ°YASALARA DAÄ°R BÃœYÃœME BEKLENTÄ°LERÄ° AÅžAÄžI Ã‡EKÄ°LDÄ°Â

Raporda, IMF'nin yÃ¼kselen piyasalar ve geliÅŸmekte olan ekonomilere yÃ¶nelik 2018-2019 bÃ¼yÃ¼me beklentileri yÃ¼zde 4,7'ye indirildi. Bu rakamlar, temmuz ayÄ±nda yayÄ±mlanan bir Ã¶nceki DEG'de 2018 iÃ§in yÃ¼zde 4,9 ve 2019 iÃ§in yÃ¼zde 5,1 olarak belirlenmiÅŸti.Â

Bu grup iÃ§inde Brezilya, Meksika, Arjantin ve GÃ¼ney Afrika'nÄ±n hem 2018 hem 2019 bÃ¼yÃ¼me beklentileri aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekildi.Â

Buna gÃ¶re, IMF Brezilya'nÄ±n bÃ¼yÃ¼me tahminini bu yÄ±l iÃ§in 0,4 puan azaltarak yÃ¼zde 1,4'e ve gelecek sene iÃ§in 0,1 puan dÃ¼ÅŸÃ¼rerek yÃ¼zde 2,4'e revize etti.Â

Meksika'nÄ±n yeni bÃ¼yÃ¼me tahminleri de yÃ¼zde 2,2 ve 2,5 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Bu rakamlar, bir Ã¶nceki raporda yÃ¼zde 2,3 ve yÃ¼zde 2,7 seviyesindeydi.

IMF, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce stand-by anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± Arjantin'in bu yÄ±l yÃ¼zde 2,6 ve gelecek yÄ±l yÃ¼zde 1,6 daralacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulundu. Arjantin'e yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me beklentileri temmuzda sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 0,4 ve yÃ¼zde 1,5 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

GÃ¼ney Afrika ekonomisine iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼me beklentileri ise bu yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 0,8 ve gelecek yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde yÃ¼zde 1,4'e deÄŸiÅŸtirildi. SÃ¶z konusu oranlar, 3 ay Ã¶nce gÃ¼ncellenen DEG'de sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 1,5 ve 1,7 olarak belirtilmiÅŸti.Â

IMF ekonomistleri, ayrÄ±ca Ã‡in'in 2019 bÃ¼yÃ¼me beklentisini, ABD'nin tarifeleri nedeniyle yÃ¼zde 6,4'ten yÃ¼zde 6,2'ye Ã§ekti. Ãœlkeye yÃ¶nelik bu yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me beklentisi ise yÃ¼zde 6,6 olarak teyit edildi.Â

Rusya'ya iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼me tahminleri, bu yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 1,7'de sabit bÄ±rakÄ±lÄ±rken, gelecek sene iÃ§in yÃ¼zde 1,5'ten yÃ¼zde 1,8'e yÃ¼kseltildi.

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TÃœRKÄ°YE'NÄ°N BÃœYÃœME BEKLENTÄ°LERÄ° DE REVÄ°ZE EDÄ°LDÄ°Â

YÃ¼kselen piyasalar ve geliÅŸmekte olan ekonomiler grubunda bulunan birÃ§ok Ã¼lke gibi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼me beklentilerini de aÅŸaÄŸÄ± Ã§eken IMF, TÃ¼rkiye ekonomisinin bu yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 3,5 ve gelecek yÄ±l iÃ§in yÃ¼zde 0,4 bÃ¼yÃ¼yeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulundu. Bu oranlar, temmuz ayÄ±nda gÃ¼ncellenen DEG'de sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 4,2 ve yÃ¼zde 3,9 seviyesindeydi.

DEG'de, ayrÄ±ca TÃ¼rkiye ekonomisine iliÅŸkin enflasyon, cari aÃ§Ä±k ve iÅŸsizlik beklentilerine yer verildi.Â

Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de tÃ¼ketici fiyat endeksinin bu yÄ±lÄ±n sonunda yÃ¼zde 15 ve gelecek yÄ±lÄ±n sonunda yÃ¼zde 16,7 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸmesi bekleniyor. KuruluÅŸun iÅŸsizlik oranÄ± tahminleri ise bu yÄ±l sonu iÃ§in yÃ¼zde 11 ve 2019 sonu iÃ§in yÃ¼zde 12,3 olarak belirlendi.Â

Raporda, cari aÃ§Ä±ÄŸÄ±n gayrisafi yurt iÃ§i hasÄ±laya oranÄ±nÄ±n bu yÄ±lÄ±n sonunda yÃ¼zde 5,7'e yÃ¼kseldikten sonra gelecek sene yÃ¼zde 1,4'e gerileyeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde de bulunuldu.Â