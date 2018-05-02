İşte 'imar barışı'ndan gelecek para

Gazetecilerin, “Hazine arazisine, Boğaza, kıyıya, ormana, meraya, tarlaya yapılan binalar ya da İstanbul Avcılar’da 5 kat izni verilen yerde 8 kat bina yapan da

getirdiğiniz düzenlemeden yararlanabilecek mi” sorusuna Özhaseki, “Biz tasarıya istisnai bir hüküm koymadık. Yapının durumuna göre parasını yatıran herkes yararlanabilecek” yanıtını verdi. Yaklaşık 13 ila 15 milyon yapı sahibinin devletle ihtilaflı olduğunu anlatan Özhaseki, bu sorunu çözmek için yapılacak barışın devlete katkısının 50 milyar lira civarında olacağını tahmininde bulundu.



FABRİKALAR, KONUTLAR RUHSAT ALAMIYOR



Özhaseki, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin 1950’lerden başlayarak nüfus artışı ve hızlı göçe bağlı olarak imar sorunları yaşandığına dikkat çekti. Türkiye genelinde 26 milyon bağımsız yapının 13 ila 15 milyonunun bir şekilde imara aykırı duruma geldiğini anlatan Özhaseki, sorunlu bu binaların büyük bölümünün 2000 yılından önce yapıldığını söyledi. Daha çok da dar gelirli insanların oturmak için yaptıkları yapılarla ilgili bu tür sorunlar yaşandığını belirten Özhaseki, ikinci sırada ise kadastro çalışmaları sırasında yapılan hataların bulunduğunu ifade etti.

Mağdur vatandaşın açtığı davaların uzun yıllar sonuçlanmadığını, miras gibi babadan oğula geçtiğini anlatan Özhaseki, tapusu olup binasına ruhsat alamayan; ruhsatı olup iskan alamayan ya da bazı ilaveler nedeniyle cezalı duruma düşen milyonlarca sorunlu yer bulunduğuna dikkat çekti. İkinci olarak organize sanayi bölgesinde olmayıp şehir çeperlerinde yapılan fabrikalarda binlerce işçi çalıştığını ama bunların da iskan alamadıkları için kaçak duruma düştüklerini belirten Özhaseki, “Fabrika iskanı olmadığı için banka kredisi kullanamıyor.

Vatandaş konutunun iskanı olmadığı için kredi çekemiyor. Belediye orası arsa göründüğü için emlak vergisini düşük topluyor. Artık buna bir son verilmeliydi. Şimdi vatandaş devletle barışıyor, helalleşiyor. Elektrik, su, telefonu bağlanıyor. Ayrıca Hazine arazisi en uygun bedelle vatandaşa satılıyor. Hem hazine kazanıyor hem de vatandaş bankalardan kredi kullanabilir hale geliyor” dedi.



YÜZDE 3 BEDEL ÖDENECEK

Tasarıyla, belediye emlak değerinin yüzde 3’ü oranında bedel yatırarak yapı kayıt belgesi alınacak. Bu kaydın ardından belediyeler emlak vergisini arsa üzerinden değil, konut ya da işyeri üzerinden toplayacak. Özhaseki, tasarının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binalar, eklentilerini kapsadığını anlattı. Ancak bu binaların kentsel dönüşümle ya da bireysel olarak yenilenmesi durumunda mevcut imar mevzuatına uygun yapılması gerekeceğini vurguladı.



KIYIYA, ORMANA, BOĞAZ’A YAPILANLARI DA KAPSIYOR



Özhaseki, bir gazetecinin “Hazine arazisine, Boğaza, kıyıya, ormana, meraya, tarlaya yapılan binalar ya da İstanbul Avcılar’da 5 kat izni verilen yerde 8 kat çıkan da getirdiğiniz düzenlemeyle kaçak olmaktan çıkıp, yüzde 3 bedelle barışabilecek mi” sorusuna şöyle yanıt verdi:



“Ruhsata eklemeler genelde 50,60, 70, 80’li yıllarda yapılmış. Sosyal devletin amacı vatandaşına ev yapabileceği ortamı sağlamaktır. Aksi halde şimdiki durumla karşılaşırsınız. Evet, imar durumunun üzerindeki artı 2-3 katı veya her ne yapmışsa ödemesini yaparak yapı kayıt belgesi alabilecek. Hazine, orman, kıyı, mera, Boğaziçi’ne istisna getirmiyoruz. Tasarıya istisna maddesi koymadık. Komisyonda koyarlar mı bilemem. Parasını yatıran herkes yararlanabilecek. Ama bundan sonra yapılacakları önlemek için bu bir milad olsun deniliyorsa en ağır cezayla cezalandıralım, denilip madde eklenebilir.”