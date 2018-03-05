İşte İhracatın şubat ayı karnesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda büyük bir atılım gerçekleştirerek Türk ihracatını sırtlayan otomotiv sektörü, şubatta gerçekleştirdiği 2,8 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.

Süs bitkileri ve mamulleri sektörü, geçen ay 15 milyon dolarlık rekor ihracat rakamını yakaladı. Söz konusu rakam, dünyada 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Türk çiçeğinin tercih edildiğini ortaya koydu.

TİM verilerine göre, 6 sektör daha tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatına imza attı.

Makine ve aksamları sektörü 548 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 398 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi 150 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 145 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 118 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü de 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



KIRŞEHİR'DEN TARİHİ ZİRVE



Şubat ayında, iller bazında 22 milyon dolarlık ihracatı ile Kırşehir, aylık bazda bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamını yakaladı.

Aralarında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Gaziantep gibi Türkiye’nin önemli sanayi ve ihracat merkezi konumunda olan illerin de yer aldığı 29 şehir, 2018'de şimdiye kadarki en yüksek şubat ayı ihracatına imza attı.



Ülkelere göre ihracatta da aynı dönemde İtalya, Belçika, Slovenya, Portekiz ve Avustralya gibi ülkelere ihracat, tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

Şubat ayında 51 ülke ve bölgede ihracat rekorları kırıldı.

Listede Almanya, İngiltere, ABD, İspanya ve Hollanda gibi dünya devi ülkelerin yanında, Orta Doğu’dan Katar, Güney Amerika’dan Şili, Afrika’dan Fildişi Sahili gibi dünyanın her bölgesinden ülkeler yer aldı.

"DÜNYA TİCARETİMİZDEKİ PAYIMIZ ARTACAK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin ihracatının 2017 yılında dünya ticaretinden yüzde 0,9 pay alarak bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılında çift haneli ihracat artışı ile bu oranı çok daha yukarılara çıkararak dünya ticaretindeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.

Ülke olarak bu başarıları gerçekleştirirken, yeni yatırımlarla kapasitelerini yukarılara çıkaran sektörlerimiz ve bu yatırımlarla üretimlerini sürekli olarak artırmaya devam eden illerimiz de her ay yeni ihracat başarılarına imza atmaya devam edecekler. Böylelikle, daha güçlü ve kaliteli üretim ile ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelere de her geçen ay daha yüksek rakamlarda ihracat yaparak rekorlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz."