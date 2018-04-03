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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.04.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

İşte HGS'deki toplam abone sayısı

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İşte HGS'deki toplam abone sayısı

Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) abone sayısı 11,27 milyonu bulurken, Otomatik Geçiş Sistemi'nde (OGS) 1,96 milyona yükseldi.

Karayolları ve PTT genel müdürlüklerince hazırlanarak 17 Eylül 2012'den itibaren kullanılmaya başlanan HGS, gişelerden durmaksızın geçmeye imkan sağlıyor.
HGS etiketi kullanan araçların otoyol şeritlerine giriş ve çıkış verilerine göre ödemeleri gereken ücret hesaplanarak, müşterinin HGS'ye bağlı hesabından tahsil ediliyor.

HGS etiketi bulunan ancak sistem tarafından algılanmayan araçlarda ise görevliler, plakadan araçların HGS etiketlerinin olup olmadığını kontrol ederek, geçiş ücretlerini hesaplarından düşüyor.

OGS ise araç içine yerleştirilen elektronik bir cihaz sayesinde köprü ve otoyollardan duraksamadan geçmeyi sağlıyor.

Otoyola girişine müsaade edilen her türlü araç sınıfı OGS ve HGS etiketini kullanabiliyor. Ülke genelinde 172 OGS giriş ve 190 OGS çıkış, 184 HGS giriş ve 217 HGS çıkış gişesi işletmeye açık bulunuyor.

HGS'nin hizmete girdiği günden ocak ayı sonuna kadar 1,96 milyon OGS, 11,27 milyon da HGS abone sayısına ulaşıldı.

GÜMRÜK KAPILARINDAN DA CEZA TAHSİLİ

Söz konusu geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsilinin gümrük kapılarında da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanarak, ilgili sistemlerin bu yıl hizmete açılması hedefleniyor. Ayrıca, tahsilatların maliye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkezleri ve elektronik sistemler üzerinden online yapılması öngörülüyor.

Köprü ve otoyollardan kolay ve hızlı geçiş imkanı sağlayan HGS etiketi, geçen yıl sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde 108 milyon 312 bin 810, otoyollarda 211 milyon 211 bin 224 kez olmak üzere toplamda 319 milyon 524 bin 34 kez kullanıldı.

Köprü ve otoyollardan OGS ile toplamda 138 milyon 815 bin 635 kez geçiş yapıldı. Bu geçişlerin 97 milyon 718 bin 989'u otoyol, 41 milyon 96 bin 646'sı ise köprülerden gerçekleşti. Böylece, HGS ve OGS ile yapılan araç geçişi toplamda 458 milyon 339 bin 669'a ulaştı.

SGS İLE ŞERİT TERCİHİ ORTADAN KALKIYOR

Serbest Geçiş Sistemi (SGS) ile ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Mahmutbey, Muallimköy ve Seferihisar ücret toplama istasyonlarının hizmete girmesinin ardından, geçen yıl da FSM Etiler Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mecidiye ve Çamlıca ücret toplama istasyonlarında SGS kurulumu tamamlanarak hizmete açıldı.

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