İşte Galatasaray Adasının son hali... Şirketten ilk açıklama geldi
Dün, Galatasaray Adasında ikinci kez yıkım yaşandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yıkımdan haberlerinin olmadığını açıklamıştı. Konu ile ilgili şirketten Hürriyet'e yapılan açıklamada ise, yıkımın hukuka aykırı olduğun kaydedildi.
Geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası’nda dün sabah itibariyle ikinci yıkım yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Ada’ya gitti. Geçtiğimiz haftalarda Ada’daki havuzun yeniden düzenlendiği ve yaz sezonunda hizmete gireceği söylentileri çıkmıştı. Bu haberler üzerine İBB ekipleri Ada’ya giderek havuzun fayanslarını sökmüştü.
Galatasaray Başkanı Mehmet Cengiz yıkıma ilişkin, sabah erken saatlerde durumdan haberdar olduklarını ve yönetici arkadaşlarının oraya gittiklerini belirterek “Belediye ekiplerine, GS Kulübü ile anlaştık adayı açıyor gibi bir söylemimiz yoktur. Bizde şaşırdık. Onlar da inceleme yapıp çıktılar” dedi.
YIKIM KARARI HUKUKA AYKIRI
Adada kiracı konumda olan Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri Limited şirketinden Hürriyet’e yapılan açıklamada, yıkımın hukuki dayanaktan yoksun olduğu öne sürüldü. Açıklamanın devamında özetle “Yıkım kararı ile ilgili herhangi bir tutanak tutulmamış. Herhangi bir Encümen kararı yok. Üstelik yıkım için herhangi bir mahkeme kararı da yok. GS Kulüp Başkanı, 1960 yılında yapılmış ve müktesep hak olarak korunması gereken havuzun yıkımına karşı çıkıp savunmak yerine yıktırmak istedi” denildi.
Açıklamanın devamında şöyle denildi: “GS Başkanı Cengiz’in, bizim tarafımızdan belediye ekiplerine GS ile anlaştık adayı açıyoruz gibi bir söylememiz olduğu iddiaları gerçek dışıdır ayrıca İBB ekiplerinin Adada inceleme yapıp geri döndükleri iddiası da ekteki Fotoğraflarda gözüktüğü üzere gerçek dışıdır.”
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